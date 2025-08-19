Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
19. 8. 2025,
16.08

Osveženo pred

56 minut

Znan spored tekem na SP 2026

Znano je, kdaj in kje bodo igrali risi na svetovnem prvenstvu v Švici

slovenska hokejska reprezentanca : Švedska, Bine Mašič | Rise tudi na SP v Švici čaka spopad s Švedi, s katerimi bodo palice prekrižali v sredo, 20. maja. | Foto Guliverimage

Rise tudi na SP v Švici čaka spopad s Švedi, s katerimi bodo palice prekrižali v sredo, 20. maja.

Foto: Guliverimage

Od 15. do 31. maja 2026 se bo 16 najboljših reprezentanc sveta v Švici borilo na svetovnem hokejskem prvenstvu. Med temi je tudi slovenska vrsta, ki se bo v skupini B pomerila s Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Norveško, Dansko in Italijo. Skupina B bo igrala v Freiburgu, skupina A z reprezentancami ZDA, Finske, Švice, Nemčije, Latvije, Avstrije, Madžarske in Velike Britanije bo igrala v Zürichu. Znani so že termini tekem.

slovenska hokejska reprezentanca
Sportal Uradno: znano je, s kom se bodo na SP merili slovenski hokejisti

Med 15. in 31. majem prihodnje leto bo na svetovnem prvenstvu elitne divizije 16 najboljših hokejskih reprezentanc v Švici odigralo 64 tekem. Prireditelji turnirja in Mednarodna hokejska zveza (IIHF) so danes objavili uraden program tekem. Dogajanje se bo začelo v petek, 15. maja, z dvema glavnima spopadoma v züriški dvorani Swiss Life. Tam se bo najprej Finska pomerila z Nemčijo, nato pa se bodo aktualni prvaki, hokejisti ZDA, v ponovitvi velikega finala s prvenstva 2025 pomerili s Švico.

IIFH - spored tekem SP 2026 | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Tudi v areni v Freiburgu se že prvi dan prvenstva obetata dva zanimiva obračuna, Kanada se bo pomerila s Švedsko, Češka pa z Dansko. Kaj pa Slovenci?

Rise prva tekma čaka v soboto, 16. maja, ko bodo v Freiburg Areni palice prekrižali s Čehi, dan kasneje Slovence čaka spopad z Norvežani (20.15), v torek, 19. maja, še s Slovaki in v sredo, 20. maja, s Švedi. Vse omenjene tekme bodo ob 20.15. V petek, 22. maja, rise čaka poslastica s Kanadčani, tekma se bo začela že ob 16.15, v soboto, 23. maja, pa se bodo z Danci pomerili že ob 12.15. Zadnjo tekmo skupinskega dela bodo Slovenci odigrali v ponedeljek, 25. maja, proti Italiji, in to spet v večernem terminu ob 20.15.

IIFH - spored tekem SP 2026 | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Švica želi navijačem in ekipam na svetovnem prvenstvu ponuditi "kompaktno" izkušnjo, med Zürichom in Freiburgom je le 90 minut vožnje, kar bo omogočalo preproste selitve hokejskih navdušencev. Dnevni paketi vstopnic (za vse tri tekme na določen dan) bodo šli v prodajo 8. septembra, vstopnice za posamične tekme pa februarja prihodnje leto.  

