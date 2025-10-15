Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost zapisala, da upa, da bo vseh 16 prizorišč tekem svetovnega prvenstva prihodnje leto pripravljenih na nemoteno izvedbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat izrazil možnost, da bi zaradi varnostnih razlogov lahko poiskali nova prizorišča.

"Upamo, da bo vseh 16 prizorišč pripravljenih in da bodo izpolnjevala zahteve Fife. Varnost in zaščita sta glavni prioriteti vseh dogodkov po svetu pod okriljem Fife," tiskovnega predstavnika Fife navaja AFP. Dodal je še, da so za to odgovorne vlade držav gostiteljic.

Trump, ki je samooklicani predsednik delovne skupine Bele hiše za SP, je v torek dejal, da bo predsednik Fife Gianni Infantino podprl selitev tekem SP iz ameriških mest, če bo to potrebno. Trump je septembra omenil možnost selitev tekem iz mest, ki jih vodijo demokrati, potem ko je zanje sprejel posebne varnostne ukrepe.

Trumpova administracija je letos kljub nasprotovanju lokalnih voditeljev napotila pripadnike nacionalne garde v ameriška mesta, ki jih vodijo demokrati, saj pravi, da so potrebni za boj proti kriminalu in levičarskemu aktivizmu. Boston naj bi po prvotnem sporedu SP prihodnje leto gostil sedem, San Francisco in Seattle po šest ter Los Angeles osem tekem.

ZDA bodo SP gostile skupaj z Mehiko in Kanado, 11 od 16 mest gostiteljic bo ameriških. Turnir bo na sporedu med 11. junijem in 19. julijem.

Ameriški predsednik je po pisanju AFP med drugim namignil tudi na morebitno selitev dogodkov, ki bodo potekali v okviru olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu.

