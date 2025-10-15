Hašek ni več češki nogometni selektor

Češka nogometna zveza je hitro ukrepala po nepričakovanem porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Ferskim otokom. Selektor Ivan Hašek mora zapustiti položaj, je v Pragi sporočil predsednik zveze David Trunda. Dvainšestdesetletni Hašek je ekipo vodil od januarja 2024, za zdaj njegov naslednik ni znan.

Ferski otoki - otočje v severnem Atlantiku z nekaj manj kot 55.000 prebivalci - so v nedeljo presenetljivo premagali favorita Češko z 2:1. Nekdanji češki zvezdnik Pavel Nedved je češki nastop na tako ključni tekmi označil za "nesprejemljiv".

Ker so Čehi drugi v skupini L, je neposredna uvrstitev na mundial zanje praktično nedosegljiva. Zmaga proti zadnjeuvrščenemu Gibraltarju 17. novembra bi jim lahko zagotovila vsaj mesto v dodatnih kvalifikacijah.

