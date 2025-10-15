Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
14.21

Osveženo pred

22 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 14.21

22 minut

Hašek ni več češki nogometni selektor

Ivan Hašek | Ivan Hašek ni več selektor češke nogometne reprezentance. "Odnesel" ga je nepričakovan poraz proti Ferskim otokom. | Foto Guliverimage

Ivan Hašek ni več selektor češke nogometne reprezentance. "Odnesel" ga je nepričakovan poraz proti Ferskim otokom.

Foto: Guliverimage

Češka nogometna zveza je hitro ukrepala po nepričakovanem porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Ferskim otokom. Selektor Ivan Hašek mora zapustiti položaj, je v Pragi sporočil predsednik zveze David Trunda. Dvainšestdesetletni Hašek je ekipo vodil od januarja 2024, za zdaj njegov naslednik ni znan.

Ferski otoki - otočje v severnem Atlantiku z nekaj manj kot 55.000 prebivalci - so v nedeljo presenetljivo premagali favorita Češko z 2:1. Nekdanji češki zvezdnik Pavel Nedved je češki nastop na tako ključni tekmi označil za "nesprejemljiv".

Ker so Čehi drugi v skupini L, je neposredna uvrstitev na mundial zanje praktično nedosegljiva. Zmaga proti zadnjeuvrščenemu Gibraltarju 17. novembra bi jim lahko zagotovila vsaj mesto v dodatnih kvalifikacijah.

Preberite še:

Videm protesti
Sportal Italijani odločno proti nastopu Izraela v Vidmu #video
Harry Kane
Sportal To so države, ki so si že izborile nastop na največjem odru
Cristiano Ronaldo
Sportal Anglija na SP 2026, slovenska soseda pokvarila zabavo neuničljivemu Ronaldu!
Švedska Tomasson Hien
Sportal Švedi po sramotnem debaklu odpustili selektorja
Jan Oblak
Sportal Jan Oblak ni skrival nezadovoljstva in stopil v bran selektorju
Donald Trump
Sportal Kašne načrte ima Trump pred svetovnim prvenstvom?

