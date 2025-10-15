Seznam udeležencev svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026 se počasi polni, saj je doslej znanih 28 od 48 reprezentanc. Poleg gostiteljic ZDA, Kanade in Mehike se je skozi kvalifikacije doslej na mundial uvrstilo 25 ekip.

Za zdaj je največ znanih potnikov iz Afrike, devet, potem ko so si mesto na turnirju nazadnje priigrale reprezentance Južne Afrike, Slonokoščene obale in Senegala.

Znanih je tudi osem azijskih ekip, šest iz Južne Amerike ter po ena iz Oceanije in Evrope. Anglija si je sinoči na gostovanju pri Latviji z novo visoko zmago s 5:0, dva gola je prispeval Harry Kane, kot prva evropska udeleženka že priigrala nastop na SP 2026.

Za Jordanijo, Uzbekistan in Zelenortske otoke bo to prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP:

- AZIJA: Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Uzbekistan, Katar, Savdska Arabija;

- AFRIKA: Alžirija, Tunizija, Maroko, Egipt, Gana, Zelenortski otoki, Južna Afrika, Slonokoščena obala, Senegal;

- CONCACAF: Kanada, Mehika, ZDA (kot gostiteljice);

- CONMEBOL: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj;

- Oceanija: Nova Zelandija;

- EVROPA: Anglija;

Preberite še: