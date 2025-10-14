Anglija kot prva na SP 2026, zvezdnik Liverpoola pokvaril zabavo neuničljivemu Ronaldu!

Seznam udeležencev SP 2026 v nogometu se je v torek močno okrepil. Med potrjenimi udeleženci največjega tekmovanja je končno tudi predstavnik Evrope. To je kot prva postala Anglija. Trije levi so v gosteh nadigrali Latvijo (5:0). Le nekaj minut je od velikega slavja delilo tudi Portugalsko. Aktualni zmagovalci lige narodov so po preobratu v režiji dvakratnega strelca Cristiana Ronalda dolgo časa vodili proti Madžarski z 2:1, a je slovenska soseda v sodnikovem podaljšku le pokvarila zabavo v Lizboni (2:2). Španija je brez težav odpravila Bolgarijo (4:0), Italija Izrael (3:0), ranjena Srbija pa je po bizarnem zadetku, ki ga je prejela v Andori, le prišla do preobrata in pričakovane zmage (3:1).

Še zadnji tekmovalni dan, namenjen reprezentancam, se je začel ob 18. uri z dvobojem med Estonijo in Moldavijo. Ni postregel z zmagovalcem, bilo je 1:1, za gostitelje pa je dosegel zadetek nekdanji nogometaš Domžal Mathias Käit. Sledil pa je večer, ki je ponudil kopico zanimivih obračunov, na katerih je Evropa končno pozdravila tudi prva uradna udeleženca SP 2026.

Trije levi izkoristili prvo zaključno žogico

Anglija, aktualna evropska podprvakinja, je izkoristila že prvo priložnost za pridobitev vstopnice za SP 2026. Na gostovanju v Latviji je zmagala s 5:0, s tem pa si že dva kroga pred koncem zagotovila prvo mesto v skupini K. V tej skupini se drugo mesto nasmiha Albaniji, velika poraženka pa bi lahko postala Srbija.

Srbi so v dvoboj v Andori vstopili kot favoriti, a se je prvi polčas končal z 1:1. Andora je povedla v 17. minuti z izjemnim zadetkom Silvaina Lopeza, ki je presenetil srbskega vratarja s strelom s skoraj polovice igrišča, dve minuti pozneje pa je Srbija po zaslugi avtogola gostiteljev izenačila na 1:1. Foto: Reuters

Ta je po bolečem domačem porazu z Albanci (0:1) ostala brez selektorja Dragana Stojkovića. V torek jo je čakalo dosti lažje delo, saj je gostovala v Andori. Srbijo je na tej tekmi začasno vodi selektor mlade reprezentance Zoran Mirković, v petek pa bo krovna nogometna zveza sporočila ime novega selektorja. Srbi so znova jezili navijače s skromno igro, do zmage pa so prišli šele v drugem delu.

Zvezdnik Liverpoola pokvaril portugalsko zabavo

Vstopnico za SP 2026 bi si skoraj po 4. krogu priigrala tudi Portugalska. Aktualna zmagovalka lige narodov v kvalifikacijah je nizala zmage, v četrto pa se ji je le zataknilo. Tokrat je doma na stadionu Jose Alvalade v Lizboni, kjer nastopa "Ronaldov" Sporting, dolgo časa vodila proti Madžarski (2:1). Na roko ji je šel tudi razplet na drugem srečanju skupine F, na katerem Armenija v gosteh ni smela premagati Irske. Zmaga je ostala v Dublinu, tako da so se Irci približali Madžarom in napovedali še krčevit boj za drugo mesto.

Cristiano Ronaldo je neuničljiv. V 224. nastopu za reprezentanco dosegel že 142. zadetek! Madžari so povedli v Lizboni, a je kapetan Portugalske z dvema zadetkoma poskrbel za preobrat. Vseeno se gostitelji niso mogli veseliti zmage. Zvezdnik Liverpoola je v sodnikovem podaljšku izenačil na 2:2. Foto: Reuters

Barve Portugalske je znova odlično branil 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Pred tremi dnevi je zapravil najstrožjo kazen proti Irski, a je nato zmago Portugalski v Dublinu v sodnikovem podaljšku zagotovil Ruben Neves.

Tokrat je bil Ronaldo bolj natančen. Z dvema zadetkoma je popeljal Portugalsko do preobrata, a je na koncu vseeno zaradi izenačenja Dominika Szoboszlaija ostal brez zmage (2:2). Če bi se uvrstil na SP 2026, bi poskrbel za nov mejnik, saj bi postal prvi Evropejec, ki bi zaigral kar na šestih svetovnih prvenstvih. Če bo seveda prihodnje leto še vztrajal na zelenicah. Podoben mejnik lahko doseže proihodnje leto tudi aktualni svetovni prvak Argentinec Lionel Messi.

Gennaro Gattuso z Italijo gleda v hrbet le Norveški. Foto: Reuters

Danes je nastopilo še nekaj evropskih nogometnih velikanov. Evropski prvak Španija je v Valladolidu napolnil mrežo skromni Bolgariji, ki je v teh kvalifikacijah še brez točk, pod dva zadetka pa se je podpisal nogometaš Arsenala Mikel Merino. Italija je v Vidmu premagal Izrael s 3:0, dva zadetka je dosegel Mateo Rategui. Azzurri pod vodstvom Gennara Gattusa zmagujejo kot za stavo, a so na njihovo smolo v skupini I v še boljši formi razigrani Norvežani.

Na SP tudi Južna Afrika, Katar in Savdska Arabija

Nogometaši Južne Afrike so se uvrstili na največje tekmovanje. Foto: Reuters Na SP 2026 so se uvrstili tudi nogometaši Južne Afrike. V zadnjem krogu afriških kvalifikacij v skupini C so premagali Ruando s 3:0 in končali s točko prednosti pred Nigerijo in Beninom. Bafana bafana, kot je vzdevek zasedbe z juga afriške celine, si je tako četrtič zagotovila igranje na SP. Doslej je na mundialih nastopala v letih 1998, 2002 in 2010. Današnja uvrstitev je prva po 15 letih, ko ta država kot gostiteljica SP ni igrala kvalifikacij.

V tej skupini je bil razplet tesen, po predzadnjem krogu je še vodil Benin, ki se mu je nasmihal prvi nastop na SP, a je danes izgubil z Nigerijo z 0:4. Južna Afrika je končala pri 18 točkah, Nigerija in Benin jih imata po 17.

Bogati Katar bo še drugič zapored zaigral na SP v nogometu. Foto: Reuters

Nogometaši Katarja imajo v skupini A azijskih kvalifikacij po zmagi proti Združenim arabskim emiratom z 2:1 iže zagotovljen drugi nastop na mundialih. Prvič so med najboljšimi igrali leta 2022, ko so bili gostitelji tekmovanja. Katarci so danes za potrditev nastopa na SP potrebovali zmago, ki sta jo v drugem polčasu zagotovila Boualem Houhi in Pedro Miguel. Gostje so sicer znižali v osmi minuti sodnikovega dodatka, a je zmaga ostala v Katarju.

ZAE bi za uvrstitev na SP potrebovali le točko, kljub porazu imajo še možnost v dodatnih kvalifikacijah, ko bodo igrali z drugo ekipo skupine B, kjer se bosta za neposredno vozovnico za SP borili Savdska Arabija in Irak.

Savdska Arabija je v azijskih kvalifikacijah igrala neodločeno 0:0 z Irakom, kar je bilo dovolj za prvo mesto v skupini B in pot na SP. V skupini B azijskih kvalifikacij je Irak končal na drugem mestu, a ima še možnosti za pot na mundial prek dodatnih kvalifikacij z drugo ekipo skupine A Združenimi arabskimi emirati.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (26 od 48): Afrika (7 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (1 od 16): Anglija

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

