Skupščina AMZS je izvolila novega predsednika največje slovenske nevladne organizacije na področju mobilnosti in nacionalne panožne zveze za motošport in karting. To je postal 45-letni Marko Belšak, ki je v nagovoru po izvolitvi poudaril, da je eden njegovih glavnih ciljev, da Avto-moto zveza Slovenije, ki združuje že več kot 93 tisoč članov, še naprej ostane zvesti sopotnik vsakega voznika.

Na Skupščini AMZS, ki je 21. novembra 2025 potekala na sedežu Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani, je z glasovalno pravico sodelovalo 65 pooblaščenih zastopnikov polnopravnih članic Avto-moto zveze Slovenije (od 77). Ena najpomembnejših točk dnevnega reda so bile volitve vodstva in drugih članov organov Avto-moto zveze Slovenije za mandatno obdobje 2025–2029. Za funkcijo predsednika AMZS so se potegovali trije kandidati: aktualni predsednik Leopold Pungerčar, ki ga je predlagal AMD Trebnje, Gorazd Kaučič, ki ga predlagal AMD Divača, in Marko Belšak, ki je kandidiral na predlog AMD Ptuj. V prvem krogu je glasove oddalo 65 pooblaščenih zastopnikov, pri čemer je Marko Belšak dobil 31 glasov, Leopold Pungerčar 19, Gorazd Kaučič pa 14 (ena glasovnica je bila neveljavna). V drugi krog, v katerem je bilo oddanih 59 glasovnic, sta se tako uvrstila Belšak in Pungerčar – Belšak je prejel 38 glasov, dosedanji predsednik AMZS pa 20 (ena glasovnica je bila neveljavna).

Novi predsednik AMZS, ki bo Avto-moto zvezo Slovenije vodil naslednja štiri leta, je diplomirani fizik. Zanimanje za avtomobilizem, tehniko in mobilnost je že doslej krojilo njegovo poklicno kariero: 13 let je vodil razvojni oddelek globalnega proizvajalca avtomobilske svetlobne opreme, od letošnjega leta pa deluje kot razvojni strokovnjak v večjem podjetju s področja karavaninga, kjer nadgrajuje svoje znanje s področja mobilnosti. Kot je še izpostavil v svoji predstavitvi, je že vrsto let aktiven član AMZS, udeleženec številnih programov varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem in nosilec licence AVP za izvajalca vadbe varne vožnje za kategorijo B.

Skupščina AMZS. Foto: AMZS "AMZS ni le organizacija, ampak skupnost slovenskih voznikov, ki že več kot stoletje skrbi za varnost, znanje in podporo na naših cestah. Kot predsednik AMZS želim okrepiti vlogo društev, povezati generacije voznikov ter poskrbeti, da bo AMZS še naprej glasen zagovornik varne, napredne in trajnostne mobilnosti. S strokovnostjo, odgovornim upravljanjem in razvojem novih storitev bomo gradili sodobno, povezano in tehnološko napredno organizacijo, ki ostaja zvesta svojim članom. Verjamem v voditeljstvo, ki temelji na sodelovanju, integriteti in spoštovanju — ter v AMZS, ki bo tudi v prihodnje sopotnik vsakega voznika," je dejal v izvolitvenem nagovoru.

Kaj bo naredil za slovenski motošport in karting, ga bomo lahko vprašali na torkovi slovesnosti Motošportnik leta. V zadnjih letih so se njegovi predhodniki neuspešno soočili s perečo temo organizacije dirke svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP za VN Slovenije, ki bi si jo petkratni svetovni prvak Tim Gajser zagotovo zaslužil.