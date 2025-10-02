Pozor: AMZS odsvetuje nakup dveh nevarnih otroških varnostnih sedežev

Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so med preizkušanjem otroških varnostnih sedežev chipolino olympus i-size in reecle 360 ugotovili resne varnostne pomanjkljivosti, zaradi katerih odsvetujejo njihov nakup. Oba sedeža sta naprodaj v spletnih trgovinah in spadata v skupino sedežev, ki pokrivajo celotno otroško obdobje, so sporočili iz AMZS.

Školjka se je odtrgala in poletela skupaj z lutko

Sedež chipolino olympus i-size se lahko uporablja v treh različnih načinih uporabe, in sicer za otroke telesne višine od 40 do 87, od 40 do 87 in od sto do 150 centimetrov. Med čelnim preskusnim trkom z 11-kilogramsko težko preskusno lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je školjka sedeža, ki je na osnovo pritrjena s štirimi vijaki, odtrgala od osnove in skupaj s preskusno lutko poletela naprej po avtomobilski kabini, piše na spletni strani AMZS.

Po ločitvi od konstrukcije lutka poletela po kabini

Tudi sedež reecle 360 je otroški sedež, ki raste z otrokom in pokriva celotno obdobje, torej od 40 do 150 centimetrov telesne višine otroka. Pri čelnem preskusnem trku s 15-kilogramsko preskusno lutko, ki je bila pripeta v sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, se je vrtljiva plošča sedežne osnove ločila od spodnje konstrukcije. Zgornji del sedeža je sicer ostal pritrjen na osnovo z zgornjo povezavo, a je preskusna lutka skupaj s sedežem poletela po kabini avtomobila.

Preskusni trk sedeža reecle 360 so opravili v vseh treh različnih načinih uporabe. Pri trčenjih, kjer je bil sedež obrnjen v smeri vožnje, je konstrukcija sedeža zdržala obremenitve, še navajajo pri AMZS.

AMZS že obvestil izdelovalca

AMZS je izdelovalca obeh sedežev obvestil o rezultatih preizkusov. Po podatkih izdelovalca sedeža chipolino olympus i-size je ta že razprodan in v tej različici ni več na voljo v prodaji. Ker pa so pri številnih trgovcih morda še na voljo preostale zaloge tega sedeža, AMZS svetuje previdnost pri nakupu. Od izdelovalca sedežev reecle odgovora do zdaj še niso prejeli.