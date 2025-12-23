Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Torek,
23. 12. 2025,
6.41

vojaška mornarica Donald Trump

Trump napovedal gradnjo nove bojne ladje in zlate flote vojaških ladij "razreda Trump"

Nova bojna ladja Trumpovega razreda bo po predsednikovih besedah izjemno velika in opremljena z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi, laserji in drugimi sodobnimi tehnologijami, ki so šele v razvoju.

Nova bojna ladja Trumpovega razreda bo po predsednikovih besedah izjemno velika in opremljena z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi, laserji in drugimi sodobnimi tehnologijami, ki so šele v razvoju.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na Floridi naznanil, da bo vojaška mornarica zgradila novo veliko bojno ladjo, ki bo del nove "zlate flote" vojaških ladij "razreda Trump". Napoved je del večjega načrtovanega širjenja zmogljivosti ameriške mornarice.

Trumpova vlada načrtuje posodobitve plovil z osebjem in brez osebja, vključno z večjimi bojnimi ladjami in manjšimi plovili, poroča televizija ABC.

ZDA zaostajajo za Kitajsko

Ameriški uradniki so opozorili, da ZDA v ladjedelništvu trenutno zaostajajo za Kitajsko tako v zmogljivosti kot v skupni proizvodnji, navaja britanski BBC.

"To bodo najhitrejše, največje in daleč najmočnejše od vseh bojnih ladij, ki so bile kdaj zgrajene," je Trump zagotovil v svojem letovišču Mar a Lago na Floridi v spremstvu državnega sekretarja Marca Rubia, ministra za obrambo Petea Hegsetha in sekretarja mornarice Johna Phelana.

Predhodna napoved Bele hiše o velikem oznanilu ob prisotnosti omenjenih je sprožala ugibanja, da bo Trump napovedal kaj novega v zvezi s pritiskom na Venezuelo in napadi na čolne v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, vendar se te teme ni dotaknil.

Nova bojna ladja Trumpovega razreda bo po predsednikovih besedah izjemno velika in opremljena z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi, laserji in drugimi sodobnimi tehnologijami, ki so šele v razvoju.

Kritiki: velike bojne ladje z močnimi topovi so preteklost

Ameriška mornarica je v 80. letih posodobila štiri bojne ladje razreda Iowa z dodajanjem raketnih izstrelkov namesto manj uporabnih velikih topov, vendar so jih nato v 90. letih prejšnjega stoletja upokojili.

Trump se je že lani med predvolilno kampanjo pritoževal, da ameriška mornarica nima več bojnih ladij, in napovedal, da jih bodo pod njegovo vlado znova gradili. Kritiki medtem menijo, da bo mornarica gradila zgolj tarče za nasprotnike, saj da so velike bojne ladje z močnimi topovi stvar preteklosti.

