Predsednik ZDA Donald Trump je danes Irance pozval, naj nadaljujejo proteste, ki so se v islamski republiki začeli pred dobrima dvema tednoma. Zagotovil jim je, da je pomoč na poti, a ni povedal, za kakšno pomoč naj bi šlo. Pozval jih je tudi, naj si zapomnijo imena "morilcev in nasilnežev", ki da bodo "plačali visoko ceno".

"Iranski domoljubi, še naprej protestirajte – prevzemite svoje institucije," je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Donald Trump in zatrdil, da je odpovedal vsa srečanja s predstavniki Irana, dokler oblasti v islamski republiki ne prenehajo z "nesmiselnim ubijanjem protestnikov".

Pred tem je v nedeljo izjavil, da se iranski voditelji želijo pogajati z njim, pri čemer je menil, da so ti utrujeni od porazov, ki so jim jih zadale ZDA. Kot je takrat poročala nemška tiskovna agencija DPA, je imel verjetno v mislih izraelske in ameriške napade na Iran lani poleti.

"Pomoč je na poti," je v današnji objavi protestnikom še zagotovil Trump. Pozval jih je tudi, naj si zapomnijo imena "morilcev in nasilnežev", ki da bodo "plačali visoko ceno".

Protesti so v Iranu pred dobrima dvema tednoma izbruhnili v odziv na poglabljajočo se gospodarsko krizo in strm padec iranskega riala, a so kmalu prerasli v demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem.

Kljub blokadi interneta v državi zlasti aktivisti vseskozi poročajo o nasilju varnostnih sil proti protestnikom, ki naj bi se stopnjevalo z vsakim dnem demonstracij, in o velikem številu smrtnih žrtev.

Danes naj bi neimenovani iranski varnostni uradnik za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je med protesti do zdaj umrlo okoli dva tisoč ljudi. Število naj bi vključevalo tako civiliste kot pripadnike varnostnih sil. Za smrti na obeh straneh naj bi ob tem okrivil "teroriste".