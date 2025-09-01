Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
14.50

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sašo Kragelj MXGP Luka Milec Lukas Osek Jaka Peklaj Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser pokal narodov AMZS MXON

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 14.50

14 minut

MXON v ZDA z Gajserjem, Pancarjem in še s kom?

Slovenija gre na pokal narodov, a kdo bo njen tretji voznik?

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
MXON Tim Gajser | Lani je Slovenija v Matterley Basinu osvojila sedmo mesto. Še nikoli ni bila boljša. | Foto Jure Gregorčič/AMZS

Lani je Slovenija v Matterley Basinu osvojila sedmo mesto. Še nikoli ni bila boljša.

Foto: Jure Gregorčič/AMZS

Slovenija bo nastopila na pokalu narodov v motokrosu 2025, ki bo prvi oktobrski konec tedna potekalo v Crawfordsvillu v ZDA. Do zdaj se na MXON, ko je ta potekal v ZDA, Slovenija ni odpravljala. Ni pa še jasno, kdo bo tam nastopil ob Timu Gajserju in Janu Pancarju. V torek bodo izvedli kvalifikacijsko dirko.

Tim Gajser pokal narodov 2024 Honda
Sportal Gajser s prehitevanjem v zadnjem zavoju drugič zmagal, Slovenija sedma

Slovenska reprezentanca v motokrosu je lani v Matterley Basinu v Veliki Britaniji dosegla zgodovinski uspeh. V postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj je osvojila sedmo mesto. Gajser je bil v obeh svojih vožnjah prvi, v drugi je navdušil s prehitevanjem v zadnjem zavoju. Letos bo olimpijada motokrosa, kot tudi imenujejo MXON, potekala v ZDA. Nastop Slovenije je bil nekaj časa pod vprašajem, saj je bil Gajser poškodovan, obenem pa se Slovenija pokalov narodov v Ameriki zaradi visokih stroškov do zdaj ni udeleževala.

Jaka Peklaj | Foto: Jure Gregorčič/AMZS Jaka Peklaj Foto: Jure Gregorčič/AMZS S krovne organizacije za motokros AMZS so sporočili, da letos potujejo na pokal narodov v ZDA. Selektor Sašo Kragelj je v reprezentanco že pozval Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki bosta slovenske barve zastopala v razredih MXGP in MXOpen. Odprto pa ostaja vprašanje tretjega voznika, v razredu MX2.

Jaka Peklaj ima sicer nekaj več mednarodnih izkušenj, a je imel v zadnjih dveh letih precej težav s poškodbami in zdravjem. Letos je odpeljal le štiri dirke svetovnega prvaka MX2 in osvojil tri točke. Tako se je selektor odločil za skupni trening oziroma kvalifikacijske vožnje, kjer bo dal priložnost za dokazovanje še Lukasu Oseku in Luki Milcu. Odpeljali bodo tri vožnje v dolžini 30 minut in dva kroga. V reprezentanco bo izbran najhitrejši voznik, so sporočili z AMZS. Dirkali bodo ta torek na progi Karasov brijeg v hrvaškem Kozarevcu.

Jan Pancar in Tim Gajser | Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar in Tim Gajser Foto: Daniel Novakovič/STA Tim Gajser se je po skoraj dvomesečni odsotnosti uspešno vrnil na prvenstvo MXGP. Na drugi dirki je pred dobrim tednom dni osvojil četrto mesto. Kljub osmim izpuščenim dirkam je na devetem mestu skupnega seštevka. Na Nizozemskem si je Jan Pancar poškodoval prst in odstopil. Ostal je 11. v točkovanju sezone. Okrevanje je bilo hitro, saj je to nedeljo že dirkal na italijanskem prvenstvu. Na kvalifikacijah je bil najhitrejši, nato pa je imel na dirki veliko smole: v prvi vožnji mu je ugasnil motor še pred štartom, na drugi pa se mu je snela veriga.
pokal narodov Tim Gajser MXGP
Sportal Kako je Gajser po ameriško ugnal najboljšega v ZDA in navdušil svet #video
Tim Gajser Arnhem Honda
Sportal Herlingsu 110. zmaga, Gajser točko za stopničkami, Pancar odstopil
Jan Pancar Trentino
Sportal Jan Pancar: S prstom je boljše, je pa še vedno boleč
Sašo Kragelj MXGP Luka Milec Lukas Osek Jaka Peklaj Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser pokal narodov AMZS MXON
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.