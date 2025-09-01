Slovenija gre na pokal narodov, a kdo bo njen tretji voznik?

Slovenija bo nastopila na pokalu narodov v motokrosu 2025, ki bo prvi oktobrski konec tedna potekalo v Crawfordsvillu v ZDA. Do zdaj se na MXON, ko je ta potekal v ZDA, Slovenija ni odpravljala. Ni pa še jasno, kdo bo tam nastopil ob Timu Gajserju in Janu Pancarju. V torek bodo izvedli kvalifikacijsko dirko.

Slovenska reprezentanca v motokrosu je lani v Matterley Basinu v Veliki Britaniji dosegla zgodovinski uspeh. V postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj je osvojila sedmo mesto. Gajser je bil v obeh svojih vožnjah prvi, v drugi je navdušil s prehitevanjem v zadnjem zavoju. Letos bo olimpijada motokrosa, kot tudi imenujejo MXON, potekala v ZDA. Nastop Slovenije je bil nekaj časa pod vprašajem, saj je bil Gajser poškodovan, obenem pa se Slovenija pokalov narodov v Ameriki zaradi visokih stroškov do zdaj ni udeleževala.

Jaka Peklaj Foto: Jure Gregorčič/AMZS S krovne organizacije za motokros AMZS so sporočili, da letos potujejo na pokal narodov v ZDA. Selektor Sašo Kragelj je v reprezentanco že pozval Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki bosta slovenske barve zastopala v razredih MXGP in MXOpen. Odprto pa ostaja vprašanje tretjega voznika, v razredu MX2.

Jaka Peklaj ima sicer nekaj več mednarodnih izkušenj, a je imel v zadnjih dveh letih precej težav s poškodbami in zdravjem. Letos je odpeljal le štiri dirke svetovnega prvaka MX2 in osvojil tri točke. Tako se je selektor odločil za skupni trening oziroma kvalifikacijske vožnje, kjer bo dal priložnost za dokazovanje še Lukasu Oseku in Luki Milcu. Odpeljali bodo tri vožnje v dolžini 30 minut in dva kroga. V reprezentanco bo izbran najhitrejši voznik, so sporočili z AMZS. Dirkali bodo ta torek na progi Karasov brijeg v hrvaškem Kozarevcu.