Kako je Gajser po ameriško ugnal najboljšega v ZDA in navdušil svet #video

Jett in Hunter Lawrence sta Avstraliji priborila prvo zmago na MXON. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Čeprav je pokal narodov v motokrosu minuli konec tedna prvič osvojila Avstralija z izjemnima bratoma Lawrence, pa je tekmovanje v Matterley Basinu v Angliji vendarle zaznamoval član sedmouvrščene slovenske reprezentance Tim Gajser. Dobil je obe svoji vožnji in prejel zlato tablico za najboljšega tekmovalca v kategoriji MXGP na olimpijadi motokrosa. Njegovo prehitevanje za zmago v tretji vožnji odmeva še danes. V predzadnjem zavoju je s potezo, ki jo le redko vidimo na dirkah svetovnega prvenstva, precej večkrat pa na dirkah motokrosa in predvsem superkrosa v ZDA, s tako imenovanim "block passom" prehitel najboljšega voznika na ameriških tleh v zadnjih letih, Avstralca Jetta Lawrenca. Ta je letos postal prvak ameriškega superkros prvenstva, do poškodbe prsta pa je vodil tudi v ameriškem motokros prvenstvu. Čeprav je šlo za zelo agresivno prehitevanje, pa je Timu uspelo brez dotika in tekmeca sta si takoj športno podala roke.

Samo poglejte ta dvoboj med Timom in Jettom do ciljne črte:

Pokal narodov (MXON), Matterley Basin, končni vrstni red:



1. Avstralija 26 točk

2. ZDA 29

3. Nizozemska 36

4. Španija 45

5. Francija 50

6. Nemčija 56

7. Slovenija 67

8. Italija 70

9. Švica 86

10. Latvija 103

Gajser proti Jettu Lawrencu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po nedeljski dirki je Gajser povedal, da je bil kar malo presenečen, ko ga je v drugi polovici vožnje Jett Lawrence ujel. Rampo je izbiral kot drugi Avstralec in bil zato sprva precej zadaj, a je prehitel vse, po slabe pol ure dirke tudi Tima. "Ko me je prehitel, sva začela oba še bolj pritiskati. Iskal sem linije, da bi ga prehitel nazaj. Našel sem jih, pred trojnim skokom sem dobro vzel zavoj in dobro pospešil. Prišel sem zraven in sem samo naredil 'block pass'. Dva zavoja pred ciljem. Ja, neverjeten občutek."

V tujini so mislili, da bo Tima poraz v dvoboju za naslov svetovnega prvaka MXGP proti Jorgeju Pradu nedavno v španskem Cozarju potrl, da za pokal narodov ne bo zbral dovolj motivacije, saj Slovenija vendarle ni imela možnosti za stopničke. A očitno Gajserja ne poznajo najbolje. Je pravi šampion, ki bo za reprezentanco dal še več. Pa še za pokal narodov se je precej lažje sprostiti. "Prejšnji vikend je bil res težak, še posebej ko izgubiš naslov prvaka samo za nekaj točk. A to je pač motokros. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. A sem sem prišel zelo motiviran. Rad imam progo v Matterley Basinu. Tukaj sem vedno rad dirkal. Veliko voznikov z vsega sveta se strinja, da je to ena najboljših prog na svetu. Dobra ekipna kolega sta mi dala še dodatno motivacijo. Pancar je na zadnjih dirkah dokazal, da se lahko vozi v ospredju, konstantno med 10, na Kitajskem je bil selo peti. Končali smo na sedmem mestu, kar je najboljši rezultat za Slovenijo, za našo malo državo. Ja, sem zelo vesel."

Čeprav v motokros že leta največ vlaga avstrijski koncern KTM in na dirkah nastopa s tremi znamkami (KTM, GasGas in Husqvarna), pa je na pokalu narodov smetano pobrala Honda. Prvo in tretjo vožnjo je torej dobil Gajser, drugo pa Jett Lawrence, ki s Hondino ekipo vozi na ameriških tleh.

"Kapo dol. Veliko spoštovanje njemu in njegovemu očetu."

Slovenija je na pokalu narodov 2024 osvojila sedmo mesto. Foto: Jure Gregorčič/AMZS V pogovoru za portal gatedrop je petkratni svetovni prvak spregovoril še nekaj več o Pancarju, ki se mu tuji mediji še posebej čudijo, potem ko je v debitantski sezoni v MXGP z družinsko ekipo končal na 13. mestu. Na večini dirk sta bila Jan in oče Igor Pancar sama, nanje pa se tudi prek polovice Evrope pripeljeta z manjšim avtodom in prikolico za motorja. Na zadnjo dirko svetovnega prvenstva v Cozar sta brez prestanka vozila 25 ur. "To je res noro. Kapo dol. Veliko spoštovanje njemu in njegovemu očetu. Ni lahko, kar počneta. Sama potujeta po Evropi, pravzaprav po svetu. Odpeljal je tudi dirke prek oceana, v Indoneziji, na Kitajskem in v Argentini. In odpeljal je zelo dobro sezono. Za prvo sezono na 450-kubičnem motorju se je tudi veliko naučil. Mislim, da bo naslednje leto še močnejši." In precej velika verjetnost je, da bo ostal s svojo družinsko ekipo.

Pancarja do konca sezone 2024 čaka še zadnja dirka italijanskega in zadnja dirka slovenskega prvenstva (ta bo 20. oktobra v Šentvidu pri Stični), Gajserja pa pred zasluženimi počitnicami še testiranje motorjev za naslednjo sezono.

Tim Gajser je v sezoni 2024 dobil štiri dirke prvenstva MXGP, bil 16-krat na stopničkah in postal podprvak. Na svoji zadnji dirki leta, na pokalu narodov MXON, pa je zmagal v kategoriji MXGP, potem ko je dobil obe vožnji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo