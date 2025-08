Kaj zmorejo skuterji? To je eden najbolj priljubljenih 125-kubičnih. #foto

Skuter Honda PCX 125 je že več let sinonim za preprosto in zanesljivo mestno mobilnost, zato je tudi eden najbolj priljubljenih in najbolj prodajanih skuterjev. S svojo zelo kompaktno in trendovsko obliko, varčnim motorjem in udobno vožnjo omogoča hitro potovanje po mestnih ulicah, obenem pa je dovolj uporaben tudi na bolj odprtih cestah.

Honda PCX 125 je na voljo v dveh različicah, osnovni in izvedbi DX. Druga ima nadgrajeno zadnje vzmetenje in z modelnim letom 2025 tudi bolj sofisticiran barvni TFT-zaslon, poznan iz drugih Hondinih modelov. Obe različici sta letos opremljeni tudi z boljšimi, disk zavorami na zadnjem kolesu.

Z možnostjo hitrejše pridobitve dovoljenja za vožnjo (z izpitom kategorije B in krajšim praktičnim usposobljanjem) pa je PCX 125 še dodatno privlačna izbira. To pomeni, da si lahko mnogi vozniki brez zapletenih postopkov in večjih stroškov hitro zagotovijo bolj svobodno in učinkovito gibanje po mestih.

Palec gor: poraba in vzdrževalni stroški, oblika, praktičnost

poraba in vzdrževalni stroški, oblika, praktičnost Palec dol: brez ABS na zadnji zavori

Foto: Sašo Jalšovec

Kompakten in trendovski

Honda PCX 125 je zelo kompakten in oblikovno dovršen skuter. Elegantne linije, izpostavljene, stilsko vgrajene luči LED na sprednjem delu in drugi premišljeni detajli mu dajejo trendovski pridih.

Skuter je lahek in izjemno okreten, zato se zlahka prebije skozi zgoščen promet in najde svoje mesto tudi tam, kjer bi se osebni avtomobil težko izmuznil. Tudi s parkiranjem ni težav – dovolj je majhen in lahek, da ga lahko spravimo tudi v najmanjši prostor.

Udobje in praktičnost

Ena največjih prednosti modela PCX 125 je prostornost in uporabnost. Sedež je širok in udoben tudi za daljše mestne vožnje, prostor pod njim pa dovolj velik za čelado in nekaj dodatne opreme. Voznik ima na voljo še praktičen predal s polnilnim priključkom USB-C, kar je zelo priročno za vsakodnevno uporabo pametnih naprav.

Skuter se pelje mehko in stabilno, za kar skrbita večje 14-palčno sprednje in 13-palčno zadnje kolo. Majhna teža še dodatno prispeva k okretnosti, kar je uporabno tudi pri manevriranju ali shranjevanju v garaži.

Čeprav je vetrna zaščita majhna, je v praksi dovolj učinkovita za večino mestnih hitrosti. Za tiste, ki želijo več zaščite, je v dodatni opremi na voljo tudi višji sprednji vetrobran.

Brezkontaktni ključ je zelo praktičen: voznik ga ima lahko ves čas v žepu, zagon motorja in zaklepanje krmila pa opravimo zgolj s prestavitvijo glavnega stikala.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sašo Jalšovec

Varčen, a dovolj zmogljiv

Novo generacijo PCX poganja zmogljiv in hkrati varčen agregat, imenovan eSP+ (enhanced Smart Power Plus), s prostornino 125 kubičnih centimetrov. Motor razvije 9,2 kilovata (približno 12 KM), kar zadošča za samozavestno vožnjo po mestu in tudi za krajše izlete zunaj urbanih središč.

PCX 125 brez težav obvlada tudi povečanje teže (seveda zmerno), ko peljete sopotnika. Motor je kljub manjši moči dovolj prožen, zlasti pri nižjih hitrostih. Poraba goriva je izjemno nizka: v povprečju le 2,1 litra na sto kilometrov. Rezervoar za 8,1 litra omogoča doseg več kot 350 kilometrov z enim polnjenjem. Na testu dejanska poraba ni bistveno presegla tovarniških podatkov.

Največja hitrost bistveno ne presega sto kilometrov na uro, seveda z malce potrpežljivosti, je pa toliko bolj dinamičen pri nižjih hitrostih. Odlično se izkaže med vožnjo v urbanem okolju, kjer z lahkoto spremljate promet in zagotovo ne boste prepočasni.

Varnost in tehnologija

PCX 125 je opremljen s sistemom ABS, ki preprečuje zdrse pri zaviranju, vendar le na sprednjem kolesu. Modelno leto 2025 kljub temu prinaša izboljšavo – hidravlične disk zavore tudi na zadnjem kolesu, kar izboljša zaviranje. Dodana vrednost za varnost je tudi sistem proti zdrsavanju na spolzkih površinah (TCM).

V pomoč pri varčevanju in manjših emisijah je na voljo sistem start/stop, ki motor samodejno ugasne pri kratkih postankih. Po potrebi ga lahko preprosto izklopimo s stikalom ob desni ročici.

Armaturna plošča je pregledna in dobro berljiva tudi ob močnem soncu. Osnovna različica ima klasičen LCD-prikazovalnik, izvedba DX pa barvni TFT-zaslon z več informacijami in naprednejšim videzom.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sašo Jalšovec

Dodatna oprema za več udobja in uporabnosti

Honda PCX 125 je že v osnovi dobro opremljena, na voljo pa je tudi nabor originalne dodatne opreme. Med najbolj priljubljenimi je visoki vetrobran, ki izboljša zaščito in udobje pri vožnji v slabšem vremenu ali na odprtih cestah.

Pogosta izbira je tudi zadnji kovček, ki doda 35 litrov prtljažnega prostora. Na voljo so tudi ogrevani ročaji za hladne dni ter posebne prevleke za sedež, ki izboljšajo udobje in oprijem v vseh pogojih.

Ekonomična urbana mobilnost

Honda PCX 125 predstavlja zanesljiv, dinamičen in tudi okolju prijazen način urbane mobilnosti. Ponuja ravno prav moči za mestno okolje in to na ekonomičen način. Poraba goriva je minimalna, stroški zavarovanja in rednega vzdrževanja prav tako. Nabavna cena osnovnega modela PCX 125 ABS + TCM znaša 3.790 evrov, v akciji ga dobite že za 3.490, za bolje opremljeno različico DX pa boste odšteli dodatnih 300 evrov.

Tudi zaradi preproste pridobitve dovoljenja za vožnjo je odličen izbor za vse, ki iščejo dinamičen način potovanja v urbanem okolju, saj ponuja obilico užitkov tako pri urbani vožnji in kot zunaj utrjenih naselij. Honda PCX 125 je ravno zaradi vsega tega eden najbolj prodajanih modelov v svojem razredu.