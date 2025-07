Loket že 28. v zadnjih 30 letih gosti dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, kar je največ med vsemi prizorišči. Letos manjka le večje število slovenskih navijačev, ker ni Tima Gajserja (Honda). A prav slovenski navijači so bili v prvi vožnji najbolj na trnih. Janu Pancarju (TEM JP253 KTM) je prvič uspel vrhunski štart. Izjemno je potegnil z rampe in iz prvega zavoja zapeljal samo nekaj centimetrov za Lucasom Coenenom (KTM). In medtem ko se je Belgijec odpeljal, po 20 minutah na 20 sekund, je 25-letni Dolenjec na drugem mestu za sabo zadrževal dirkače na tovarniških motorjih, vodilnega v prvenstvu Romaina Febvra (Kawasaki), Rubena Fernandeza (Honda), Glenna Coldenhoffa (Fantic) in druge.

Šele ob koncu 30. minute vožnje je Febvre prehitel Pancarja. In dva zavoja pozneje še Fernandez. Jan pa je zadržal napade Coldenhoffa. Nato pa je v zadnjem krogu Febvre storil napako in izgubil dve mesti. Vožnjo je z veliko prednostjo dobil Coenen, drugi je bil Fernandez in tretji Pancar, kar je najboljši dosežek v karieri dirkača, ki v prvenstvu nastopa z družinsko ekipo.

MXGP Češke, 1. vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Ruben Fernandez (Honda)

3. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

4. Glenn Coldenhoff (Fantic)

5. Romain Febvre (Kawasaki)

6. Maxime Renaux (Yamaha)

Poglejte, kako je videti proga v Loketu s kamere na čeladi Jana Pancarja:

Navdušeni Jan Pancar po prvi vožnji v Loketu:

V drugi vožnji dve težavi za Pancarja in končno deveto mesto

Lucas Coenen Foto: Guliverimage V drugi vožnji Pancar ni potegnil tako dobro, a bil za prvim zavojem vseeno na dobrem šestem mestu. V ospredju so bili Coldenhff, Febvre in Coenen. Francoz se je hitro znašel na prvem mestu, Slovenec pa je v 13. minuti vožnje naredil napako in izgubil tri mesta. Pozneje je imel še težave z verigo in izgubil še 40 sekund in nazadoval na 18. mesto. Sam jo je namestil nazaj in dirkal naprej.

Febvre je drugo vožnjo dobil dve sekundi pred Coenenom, tretji Coldenhoff je zaostal 15 sekund. V točkovnem seštevku je veliko nagrado Češke dobil Coenen (47 točk), Febvre je bil drugi (41), Coldenhoff pa tretji (38). Pancar je drugo vožnjo končal na 16. mestu. Skupaj je zbral 25 točk, kar je zadoščalo za deveto mesto, s čimer ni izboljšal svojega najboljšega izida v svetovnem prvenstvu, ki ostaja peto mesto z lanske dirke na Kitajskem.

MXGP Češke, končni vrstni red:



1. Lucas Coenen (KTM) 47 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 41

3. Glenn COldenhoff (Fantic) 38

4. Ruben Fernandez (Honda) 36

5. Isak Gifting (Yamaha) 32

6. Jeremy Seewer (Ducati) 28

…

9. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 25



MXGP, skupni seštevek (14/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 678 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 668

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 494

4. Ruben Fernandez (Honda) 451

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 392

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 370

...

10. Tim Gajser (Honda) 305

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 226

V MX2 razred zase Längenfelder

V šibkejšem razredu MX2 je bil v prvi vožnji razred zase vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM). Dobil je štart in se odpeljal tekmecem. Imel je tudi že več kot 20 sekund prednosti pred drugouvrščenim Sacho Coenenom (KTM). Branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna) je na šestem mestu zaostal več kot pol minute. Drugo vožnjo je dobil Andrea Adamo (KTM), Längenfelder pa je bil drugi in je tako s 47 točkami dobil VN Češke. Adamo je osvojil drugo mesto, Mathis Valin (Kawasaki) pa za uvrstitev kariere tretje.

Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil po slabšem štartu v prvi vožnji predzadnji, 33., nekaj časa je vozil na 28. mestu, v cilju pa je bil 30. Vrača se po poškodbah, ima pa tudi nekaj težav z zdravjem. V drugi vožnji je bil najstnik 25., kar je pomenilo skupno 26. mesto.

Že naslednji konec tedna se prvenstvo nadaljuje z dirko v mivki v Belgiji.

Alex Novak na finalu evropskega prvenstva s točko 25.

Alex Novak Foto: AMX Racing Team Dopoldne so mladi upi prihodnosti odpeljali drugo vožnjo finala evropskega prvenstva EMX65 in EMX85. V kategoriji na 65-kubičnih motorjih je bil Vid Rus (Husqvarna) v cilju kot 23., v seštevku obeh voženj pa je dirko v Loketu končal na 29. mestu. Lovoriko je osvojil Francoz Mathys Agullo (KTM). Na 85-kubičnih motorjih (vrhunci vožnje v spodnjem videu) sta imela Alex Novak (KTM) in Taj Golež (Husqvarna) slab štart, bila sta izven prve trideseterice. Na koncu je Novak osvojil 20. mesto in eno točko, Golež pa je bil 22. V skupnem seštevku obeh voženj je bil Alex 25., Taj pa 27. Evropski prvak je postal Francoz Enzo Herzogenrath (KTM).