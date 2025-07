Medsosedski spori? Pravnik na dlani ima rešitve!

V idealnem svetu so sosedje prijatelji – nekdo, ki ti zalije rože, ko si na dopustu, ali ti priskoči na pomoč ob prvi snežni pošiljki. A v resničnem življenju so odnosi med sosedi vse prepogosto vir nesoglasij in napetosti. Parcela, meja, drevo, ograja – stvari, ki bi morale biti jasne, postanejo razlog za preglavice.

Foto: Sedem d.o.o.

Ko gre za sosedske spore, ni nujno, da ostanete nemočni. Dobra pravna podpora in miren pristop lahko rešita tudi navidezno nerešljive situacije.

Kje se začne moja parcela – in kje se konča vaša?

Veliko nesporazumov izvira iz nejasno določenih parcelnih meja. Težave nastanejo, ko sosed začne kositi del vaše trave, poseka nekaj dreves iz vašega gozda ali pa postavi ograjo malo preveč po svoje. Slovenska zakonodaja jasno določa, da morajo lastniki nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati na način, ki ne škoduje drugim. Če meja ni določena ali se je sosed ne drži, je lahko to pravni problem – in ne zgolj osebni.

Sosedovo drevo sega na vaše dvorišče? Kaj lahko storite?

Plodovi drevesa, ki raste na meji, se po enakih delih delijo med soseda. Če plodovi s sosedovega drevesa padejo na vaša tla, so vaši. Pravico imate, da veje, ki segajo v zračni prostor vaše nepremičnine, odstranite. Tako je tudi v primeru žive meje. Seveda lahko od soseda zahtevate, da on poskrbi za ureditev žive meje, kadar postane ta moteča za vas. Lahko pa veje sami porežete in jih pospravite brez soglasja soseda.

Enako velja tudi za korenine, ki rastejo v vašo nepremično, pri čemer pa je pomembno, da to lahko storite le, če tega na vaš poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine. Zahtevate lahko, da se drevo na skupne stroške odstrani, če vas ovira pri rabi nepremičnine.

Imate težave s sosedom? Ne čakajte, da se spor še poglobi. Pokličite Pravnik na dlani na 01 280 8000 ali oddajte povpraševanje prek spleta. Pripravimo vam pravni dokument, ki ga naslovite na soseda – hitro, učinkovito in zakonito.

Ograja na meji – kako je problem rešil Marjan?

Marjan iz okolice Celja se je na nas obrnil, ker je njegov sosed brez soglasja postavil ograjo natanko na mejo, in to skoraj čez noč. Marjan ga je večkrat opozoril, a zaman, zato je poklical Pravnika na dlani, ki mu je pomagal pripraviti pisni zahtevek za odstranitev ograje, za katero ni bilo dano soglasje, odmik od meje pa ni bil upoštevan. Po našem pravnem posredovanju se je sosed odločil ograjo premakniti – brez dolgotrajnega sodnega postopka, saj se je zavedal, da je to tudi zanj najbolj smiselna rešitev, ker je s postavitvijo kršil zakon.

Kaj torej pravi zakonodaja? Ograjo na meji lahko postavite le s soglasjem obeh lastnikov. Če soglasja ni, mora biti ograja odmaknjena vsaj pol metra od meje. Prav tako velja, da za ograjo do višine 2,2 metra ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, vse višje pa že spadajo med nezahtevne objekte, kjer so postopki strožji. Občinski predpisi lahko določajo tudi posebne pogoje – zato jih vedno preverite.

Ko pogovor ne zadostuje …

Najbolje je, da težave najprej poskusite rešiti z mirnim pogovorom. Če to ni mogoče, priporočamo, da se obrnete na pravno pomoč. V določenih primerih (npr. postavljena ograja, saditev dreves na vašem zemljišču) imate možnost vložiti tožbo za motenje posesti – a pozor: to morate storiti v 30 dneh od motitvenega dejanja in najkasneje v enem letu. Tožbo morate vložiti na pristojnem sodišču, tj. tam, kjer je parcela. Sodišče potem daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja ali druge ukrepe.

Foto: Sedem d.o.o.

Kako je z uporabo površin – služnostna in nujna pot?

Dostop do javne poti je eden najpogostejših vzrokov za pravne zaplete med sosedi. Če ste navajeni prehajati čez sosedovo parcelo, morate imeti za to ustrezno pravico – služnostno pot. To se običajno uredi s pogodbo in vpiše v zemljiško knjigo. Težave najpogosteje nastanejo, ko se zamenja lastnik nepremičnine – prejšnji sosed je morda dostop dovoljeval ustno, novi lastnik pa tega več ne prizna. Takrat je ključnega pomena, da imate pravico do poti tudi formalno urejeno.

Če pa dostopa do svoje nepremičnine nimate in ga drugače ne morete zagotoviti, lahko sodišče dovoli tako imenovano nujno pot. Ta mora čim manj obremenjevati soseda, lastnik pa je dolžan plačati nadomestilo.

Pravna pomoč, ko jo potrebujete

Vsak sosedski spor je najbolje najprej poskusiti rešiti mirno in ustno. Pogovor, v katerem jasno in spoštljivo izrazite svoje pomisleke, lahko prepreči marsikatero zaostritev. A žal se vsi sosedje ne odzovejo na dober namen.

Kadar pogovor ne zaleže, vam pri Pravnik na dlani pomagamo s pravno pripravo pisnega opozorila ali zahtevka, ki ga naslovite na soseda. Ta dokument jasno predstavi vašo zahtevo, se opira na zakon in pogosto že sam po sebi zadostuje za rešitev spora. Če pa tudi to ne prinese rezultata, vam pomagamo še z nadaljnjimi koraki – od vložitve tožbe do urejanja služnosti ali nujne poti.

Naša naloga je, da zaščitimo vašo pravico do dostopa – mirno, zakonito in učinkovito.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM, D. O. O.