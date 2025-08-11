Hiša je točno štiri metre od meje. Zdaj bi si pa dozidal dimnik ... #pravni nasvet

Gradili bomo manjšo hišo. Projektantu sem izrazil željo, da bi imela vgrajen dimnik. Ker možnosti vgradnje znotraj objekta ni, bi bila možnost, da ga zgradimo zunaj – prislonjenega na objekt. Vendar imamo zagato. Stena, ob katero naj bi bil prislonjen, je točno štiri metre oddaljena od sosedove parcelne meje. To je v redu in skladno z zakonom. Če pa bi ob to steno prislonili dimnik, bi ta bil nekoliko (približno od 40 do 50 centimetrov) čez to omejitev. Ali je to vseeno mogoče narediti? Poznavajoč karakter soseda, računam tudi na možnost nagajanja. Rudi Š.

Pravnik na dlani odgovarja:

Odmiki se praviloma računajo od najbolj odmaknjene točke hiše (npr. napušča strehe) ali v vašem primeru dimnika, ki bo naslonjen na objekt.

Gradnja z odmiki je gradnja stavb z medsebojnim odmikom in odmikom od parcele meje. Minimalni odmiki so določeni z distančnimi površinami stavb, razen kjer regulacijske linije določajo drugače. Odmik je oddaljenost stavbe ali njenega dela od parcelne meje sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ali regulacijske črte.

Odvisno pa je tudi, ali je načrtovan objekt zahteven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt ali morda enostaven objekt.

Odmike objekta od sosednjih meja narekujejo urbanistična določila. Odmik od soseda mora biti razdalja, da imata tako investitor (torej vi) kot sosed dovolj svetlobe v objektu, da je objekt osončen oziroma da nam objekt ne zakriva pogleda ven. Predpisani odmiki različnih tipologij, npr. vrstnih hiš, enodružinskih hiš in blokov, so po različnih občinah različni in se spreminjajo od prostorskega načrta do prostorskega načrta.

Praviloma je po vseh občinah treba enodružinsko hišo od sosednje meje odmakniti štiri metre, s tem imamo v mislih enostanovanjsko individualno zgradbo. Odmik od sosednje meje je treba preveriti v pripadajočem prostorskem aktu na lokalni občini.

Odmik vseh opisanih tipologij od sosednjih meja pa je lahko tudi manjši, vendar in samo s pisnim soglasjem soseda.

Svetujemo vam, da se s sosedom pogovorite, saj bo dimnik v prilagojeni, precej manjši dimenziji bil zunaj fasade. Ne bo pa pravzaprav v ničemer vplival na postavitev same hiše in na svetlobo oz. osenčenje, ki bi soseda lahko motila.

Vsekakor pa teoretično morate meriti odmik od meje od najbolj izpostavljene točke vaše novogradnje, to pa je dimnik ob hiši.