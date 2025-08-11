Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Pravnik na dlani

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
Pravni nasvet

Hiša je točno štiri metre od meje. Zdaj bi si pa dozidal dimnik ... #pravni nasvet

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Gradili bomo manjšo hišo. Projektantu sem izrazil željo, da bi imela vgrajen dimnik. Ker možnosti vgradnje znotraj objekta ni, bi bila možnost, da ga zgradimo zunaj prislonjenega na objekt. Vendar imamo zagato. Stena, ob katero naj bi bil prislonjen, je točno štiri metre oddaljena od sosedove parcelne meje. To je v redu in skladno z zakonom. Če pa bi ob to steno prislonili dimnik, bi ta bil nekoliko (približno od 40 do 50 centimetrov) čez to omejitev. Ali je to vseeno mogoče narediti? Poznavajoč karakter soseda, računam tudi na možnost nagajanja. Rudi Š.

Pravnik na dlani odgovarja:

Odmiki se praviloma računajo od najbolj odmaknjene točke hiše (npr. napušča strehe) ali v vašem primeru dimnika, ki bo naslonjen na objekt.

Gradnja z odmiki je gradnja stavb z medsebojnim odmikom in odmikom od parcele meje. Minimalni odmiki so določeni z distančnimi površinami stavb, razen kjer regulacijske linije določajo drugače. Odmik je oddaljenost stavbe ali njenega dela od parcelne meje sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ali regulacijske črte.

Odvisno pa je tudi, ali je načrtovan objekt zahteven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt ali morda enostaven objekt.

