Intenzivna vročina in obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Evropi. V Španiji je ogenj zahteval že tretjo smrtno žrtev, pri čemer so umrli dva prostovoljna gasilca in moški, ki je poskušal rešiti konje iz gorečega hleva, poroča časopis Guardian. Razmere so kritične, je med zahvalo gasilcem in drugim, ki se borijo z ognjem, dejal španski premier Pedro Sánchez.

Po poročanju španskega dnevnika El País sta umrla dva španska gasilca, ki sta v torek uporabljala motorne žage za upočasnitev širjenja ognja. Ob močnem in spremenljivem vetru so plameni zajeli oba moška, je poročal časopis. En moški je umrl v nekaj urah, drugi, ki je utrpel 85-odstotne opekline, pa je umrl po enem dnevu v bolnišnici.

V Patrasu, tretjem največjem grškem mestu, je gasilcem uspelo ukrotiti požar v naravi, ki je zajel obrobje pristanišča in prisilil k evakuaciji otroško bolnišnico in dom za starejše. Lokalni mediji so poročali, da naj bi bil med številnimi aretiranimi v zvezi s požarom tudi 19-letnik, ki naj bi priznal, da je zanetil požar.

Foto: Reuters

Velik porast prošenj za pomoč EU

Več držav, med njimi Španija, Grčija in nekatere države na Balkanu, so zaprosile za pomoč iz evropskega mehanizma civilne zaščite, ki je bil letos aktiviran že tolikokrat kot v celotnem letu 2024.

Gozdni požari so letos v Evropi uničili že več kot 500 tisoč hektarjev površin, kar je 134-odstotno povečanje v primerjavi z 20-letnim povprečjem. Francija se je prejšnji teden spopadla z največjim gozdnim požarom od leta 1949.

Smrtonosni požari prihajajo v času, ko južno Evropo pesti izjemna vročina, ki podira temperaturne rekorde po vsej celini in izsušuje vegetacijo.

Očitno je, da podnebne spremembe zaostrujejo resnost požarov, poudarjajo strokovnjaki, ki pozivajo, da bi bilo treba zaradi spremenjenih razmer začeti soustvarjati krajine, ki so odpornejše na požare.

V četrtek je skupina za analizo podnebnih tveganj XDI objavila poročilo, v katerem ugotavljajo, da je podnebna kriza od leta 1990 podvojila tveganje za škodo na infrastrukturi zaradi gozdnih požarov v Franciji, Italiji, Grčiji, Romuniji in Bolgariji. Napovedujejo tudi, da se bo tveganje v prihodnosti še povečalo.