Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
21.04

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
podnebne spremembe smrtne žrtve gasilci Evropska unija Balkan Grčija Španija požar

Četrtek, 14. 8. 2025, 21.04

55 minut

Požari še naprej pustošijo po Evropi

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
požar, Španija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Intenzivna vročina in obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Evropi. V Španiji je ogenj zahteval že tretjo smrtno žrtev, pri čemer so umrli dva prostovoljna gasilca in moški, ki je poskušal rešiti konje iz gorečega hleva, poroča časopis Guardian. Razmere so kritične, je med zahvalo gasilcem in drugim, ki se borijo z ognjem, dejal španski premier Pedro Sánchez.

Po poročanju španskega dnevnika El País sta umrla dva španska gasilca, ki sta v torek uporabljala motorne žage za upočasnitev širjenja ognja. Ob močnem in spremenljivem vetru so plameni zajeli oba moška, je poročal časopis. En moški je umrl v nekaj urah, drugi, ki je utrpel 85-odstotne opekline, pa je umrl po enem dnevu v bolnišnici.

V Patrasu, tretjem največjem grškem mestu, je gasilcem uspelo ukrotiti požar v naravi, ki je zajel obrobje pristanišča in prisilil k evakuaciji otroško bolnišnico in dom za starejše. Lokalni mediji so poročali, da naj bi bil med številnimi aretiranimi v zvezi s požarom tudi 19-letnik, ki naj bi priznal, da je zanetil požar.

požar, Grčija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Velik porast prošenj za pomoč EU

Več držav, med njimi Španija, Grčija in nekatere države na Balkanu, so zaprosile za pomoč iz evropskega mehanizma civilne zaščite, ki je bil letos aktiviran že tolikokrat kot v celotnem letu 2024.

Tarifa, Španija
Novice V Sredozemlju zaradi požarov množične evakuacije #video

Gozdni požari so letos v Evropi uničili že več kot 500 tisoč hektarjev površin, kar je 134-odstotno povečanje v primerjavi z 20-letnim povprečjem. Francija se je prejšnji teden spopadla z največjim gozdnim požarom od leta 1949.

Smrtonosni požari prihajajo v času, ko južno Evropo pesti izjemna vročina, ki podira temperaturne rekorde po vsej celini in izsušuje vegetacijo.

Očitno je, da podnebne spremembe zaostrujejo resnost požarov, poudarjajo strokovnjaki, ki pozivajo, da bi bilo treba zaradi spremenjenih razmer začeti soustvarjati krajine, ki so odpornejše na požare.  

V četrtek je skupina za analizo podnebnih tveganj XDI objavila poročilo, v katerem ugotavljajo, da je podnebna kriza od leta 1990 podvojila tveganje za škodo na infrastrukturi zaradi gozdnih požarov v Franciji, Italiji, Grčiji, Romuniji in Bolgariji. Napovedujejo tudi, da se bo tveganje v prihodnosti še povečalo.

Atene, Grčija, požar
Novice Med gašenjem požara umrla gasilec in vojak
albanija
Novice Posnet, kako podtika požar. Premier: Požig bi morali izenačiti z umorom. #video
črna gora
Novice Neverjetni prizori. Tako gori Črna gora. #video
Požar
Novice Požari besnijo tudi drugod po Evropi: evakuirali več kot dva tisoč ljudi
podnebne spremembe smrtne žrtve gasilci Evropska unija Balkan Grčija Španija požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.