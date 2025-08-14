Med gašenjem požara umrla gasilec in vojak

Gozdni požari so v Španiji zahtevali tretjo smrtno žrtev letos. Med gašenjem je umrl eden od gasilcev, so danes sporočile španske oblasti. V Črni gori so ponoči pred požari branili naselja okoli prestolnice, v torek je tam med gašenjem požara umrl vojak. Ogenj še vedno ogroža naseljena območja v Albaniji. V Grčiji, kjer se požari sicer umirjajo, pa razmere ostajajo kritične na otoku Hios.

Po navedbah španskih oblasti, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je tretja smrtna žrtev letošnjih gozdnih požarov v državi gasilec, ki se je boril proti ognjenim zubljem v regiji Leon na severozahodu Španije.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je pred tem zaprosil Evropsko unijo za pomoč pri gašenju požarov, in sicer za dve letali za gašenje.

Po poročanju AFP je v Španiji letos divjalo že skupno 199 gozdnih požarov, ki so uničili več kot 98.700 hektarjev površin.

V Albaniji divja 37 požarov

V Albaniji trenutno divja 37 požarov, najhuje pa je v okolici mesta Delvine na jugu države. Na satelitskih posnetkih je mogoče videti, da je celotno mesto obdano s širokim pasom ognja, ki se razteza na približno 25 do 30 kilometrih, poročanje albanskih medijev danes povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Oblasti so evakuirale prebivalce v delih osrednje in južne Albanije, že v torek pozno zvečer pa je umrl 80-letni moški, potem ko je izgubil nadzor nad ognjem, ki ga je zanetil na svojem vrtu. Požar se je hitro razširil na sosednje hiše in poškodoval osem ljudi, poroča AFP.

Požari so povzročili znatno škodo živinorejskemu in čebelarskemu sektorju. Policija trdi, da so mnogi požari podtaknjeni, albanski premier Edi Rama pa je v sredo na omrežju Facebook zapisal, da je policija samo v zadnjih 24 urah identificirala 14 piromanov.

S požari se še naprej borijo v Grčiji

V Grčiji razmere niso več tako dramatične kot minule dni, vendar se gasilci, prostovoljci in domačini še naprej borijo s številnimi požari po državi. Najhuje prizadeta območja so okolica pristaniškega mesta Patras, otoka Hios in Zakintos ter del območja ob meji z Albanijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gašenje iz zraka se je po navedbah gasilcev začelo ob prvem svitu, potem ko so ekipe na kopnem gasile vso noč. Na Zakintosu je požar pod nadzorom, razmere so se izboljšale tudi v okolici tretjega največjega grškega mesta Patras, največji izziv za gasilce pa je požar na otoku Hios.

Črna gora zaprosila za mednarodno pomoč, v torek umrl vojak

Z več intenzivnimi požari se je v zadnjih dneh spopadala tudi Črna gora, ki je zaprosila za mednarodno pomoč pri gašenju.

Požari so po besedah direktorja črnogorskega direktorata za zaščito in reševanje Miodraga Bešovića najhujši v okolici Podgorice, kjer so ponoči ogrožali več naselij, lažje pa sta bila poškodovana dva gasilca. Gorelo je tudi v nekaterih drugih krajih v notranjosti države, stanje na obali pa je stabilno, danes poročajo podgoriške Vijesti.

Med gašenjem požara v Podgorici je v torek umrl vojak, zaradi česar je v Črni gori danes dan žalovanja. Še en se je huje poškodoval.

Jug Evrope je že več dni v primežu vročinskega vala, s temperaturami, ki ponekod presegajo 40 stopinj Celzija. Nekatere države so zaradi ekstremne vročine in nevarnost požarov razglasile rdeče vremensko opozorilo.