V Sredozemlju zaradi požarov množične evakuacije #video

Zaradi požara v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu Španije so v ponedeljek oblasti evakuirale več kot 2000 ljudi. Požari so izbruhnili tudi v drugih delih države in zahtevali množične evakuacije, v bližini Madrida je v požaru umrla ena oseba. Gori tudi drugod po Sredozemlju. V Turčiji so zaradi dima mnogi potrebovali zdravniško pomoč.

Požari so minulo noč divjali v šestih španskih regijah, vključno z Madridom, kjer je zaradi hudih opeklin umrl moški. To je prva smrtna žrtev požarov v Španiji od začetka vročinskega vala, ki se je začel prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V gozdnem požaru v bližini kraja Tres Cantos severno od prestolnice Madrid, ki se je zaradi močnega vetra hitro širil, je moški utrpel hude opekline in nato umrl v bolnišnici, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Vodja regionalne vlade Isabel Diaz Ayuso je na družbenem omrežju X zapisala, da "globoko obžaluje" njegovo smrt. Zaradi požara so evakuirali več sto prebivalcev. Regionalne oblasti so davi sporočile, da so požar uspeli omejiti.

Pri kraju Tarifa v Andaluziji so pred tem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij.

Rekordne temperature, novi požari

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem, kjer so zaradi okvar ostali brez dveh gasilskih letal. Na pomoč jim je zato priskočilo maroško letalstvo, piše AFP.

Z vročino in požari se spopadajo tudi v Franciji, kjer so v Bordeauxu v ponedeljek namerili rekordnih 41,6 stopinj Celzija. Zelo vroče je tudi v delih Italije in Balkana.

Požari divjajo tudi v Grčiji na območju Kefalonije, Vonice in Zakintosa, v več delih države pa zaradi vročine obstaja velika nevarnost novih požarov. Na severozahodu polotoka Peloponez so zaradi požara evakuirali okoli 20 vasi.

Ob zaostrovanju razmer, v Grčiji namreč divja več kot 100 gozdnih požarov, je država zaprosila za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito, poroča AFP.

Zaradi požarov so medtem več kot 2000 ljudi evakuirali na severozahodu Turčije, 77 jih je zaradi vdihavanja dima potrebovalo zdravniško pomoč. Zgorelo je več hiš in avtov.

Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.