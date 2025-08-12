Torek, 12. 8. 2025, 9.07
Črna gora zaradi požarov zaprosila za mednarodno pomoč #video
Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Črna gora se v zadnjih dneh po celotni državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih in ob visokih temperaturah, močnem vetru ter suši.
@___crnogorka___ Svjedoci smo velikih požara koja su zadesila Crnu Goru. Velika podrška za naše vatrogasce 🥺❤️ #crnagora #montenegro #foryou ♬ original sound - CRNOGORKA
Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.
Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar vsem potrebam ne morejo zadostiti. Pri gašenju pomaga tudi vojska.
Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo nadaljevanje neugodnih vremenskih razmer za gašenje požarov, še navaja Hina.
@niksic.today 🔥🚒 Duga i teška noć pred našim herojima Noćas će vatrogasne ekipe imati pune ruke posla zbog više požara koji su izbili na različitim lokacijama. Hrabri vatrogasci neumorno rade na terenu, boreći se sa vatrom i štiteći živote, imovinu i prirodu. Hvala im na svemu što čine za našu sigurnost. ❤ Apel građanima: Poštujte uputstva vatrogasaca i drugih službi na terenu. Izbegavajte kretanje u blizini mesta intervencije. Ostanite oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, roštilja i bacanja opušaka. #niksictoday #pozari #pozar #vatrogasci #crnagora #montenegro ♬ original sound - niksic.today
@niksic.today 📍Piperi. Kritična situacija, evakuisano više porodica. Vatra se širi velikom brzinom. 20 vatrogasnih vozila na terenu, helikopter i mještani pokušavaju da odbrane imovinu. 📷 @darko.bullatovic #niksictoday #piperi #podgorica #požar #crnagora #montenegro ♬ original sound - niksic.today