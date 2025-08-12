Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Črna gora se v zadnjih dneh po celotni državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih in ob visokih temperaturah, močnem vetru ter suši.

Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.

Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar vsem potrebam ne morejo zadostiti. Pri gašenju pomaga tudi vojska.

Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo nadaljevanje neugodnih vremenskih razmer za gašenje požarov, še navaja Hina.