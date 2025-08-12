Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 8. 2025,
6.48

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Portugalska Španija Evropa požar

Torek, 12. 8. 2025, 6.48

11 minut

Požari besnijo tudi drugod po Evropi: evakuirali več kot 2000 ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar | Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. | Foto Reuters

Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov.

Foto: Reuters

Zaradi gozdnega požara v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu Španije so v ponedeljek oblasti evakuirale več kot 2000 ljudi. Evakuacije so izvedli tudi v drugih delih države. Španska tiskovna agencija EFE poroča o najmanj treh ranjenih. Gori tudi na Portugalskem.

Požari so minulo noč divjali v šestih španskih regijah, vključno z Madridom, kjer je en človek utrpel zelo hude opekline. Gasilcem pri gašenju pomaga vojska, evakuirali so dve stanovanjski območji.

Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, še navaja EFE.

Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij.

S tremi obsežnimi požari se borijo na Portugalskem 

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem.

Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.

Dugi Rat
Novice Hrvaška: Zgodovinski požar zaprl pomembno cesto. Desettisoči morajo najti drugo pot.
Vezuv
Novice Na Vezuvu še naprej divja požar
Atene, Grčija, požar, Keratea
Novice Velik požar v bližini Aten, gasilci se bojijo močnega vetra
Portugalska Španija Evropa požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.