Požari besnijo tudi drugod po Evropi: evakuirali več kot 2000 ljudi

Zaradi gozdnega požara v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu Španije so v ponedeljek oblasti evakuirale več kot 2000 ljudi. Evakuacije so izvedli tudi v drugih delih države. Španska tiskovna agencija EFE poroča o najmanj treh ranjenih. Gori tudi na Portugalskem.

Požari so minulo noč divjali v šestih španskih regijah, vključno z Madridom, kjer je en človek utrpel zelo hude opekline. Gasilcem pri gašenju pomaga vojska, evakuirali so dve stanovanjski območji.

Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, še navaja EFE.

Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij.

S tremi obsežnimi požari se borijo na Portugalskem

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem.

Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.