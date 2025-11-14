Odbito širi navdušenje nad parašportom - letos sodeluje 20 osnovnih šol iz vse Slovenije

Zveza za šport invalidov Slovenije (Zveza ŠIS – SPK) in njihov zlati sponzor Lidl Slovenija uspešno nadaljujeta športno-ozaveščevalni projekt Odbito. Gre za turnir v odbojki sede, ki želi mlade spodbuditi h gibanju, ukvarjanju s športom in aktivnemu načinu življenja, hkrati pa otrokom, strokovnim delavcem na šolah in lokalni skupnosti približati parašport ter spodbujati socialno vključevanje.

Več kot podvojeno število sodelujočih šol

Zanimanje za projekt je v primerjavi z lansko sezono izjemno naraslo. Letos se je projektu pridružilo 20 osnovnih šol, kar je kar 11 več kot v prvi sezoni. To potrjuje, da koncept združevanja in gibanja mladih skozi parašport prinaša izjemno pozitivne rezultate.



Lena Gabršček, odbojkarica sede in članica slovenske reprezentance ter strokovna koordinatorka projekta Odbito:

»Izjemno me veseli, da se je število vključenih šol v primerjavi z lanskim šolskim letom več kot podvojilo. To je potrditev, da je projekt dober in da so se imele vključene šole lani z nami lepo. Verjamem, da bo letos, ko nas bo aktivnih še več, še bolj zabavno.«

V projekt Odbito so se vključile OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Vavta vas, OŠ Dante Alighieri Izola, OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Lucija, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Poljane, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Rodica, OŠ Stranje, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Majšperk, OŠ Jarenina, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ Bakovci, OŠ Prestranek, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Hruševec Šentjur, OŠ Štore in OŠ Kozje.

Odbojka sede: dinamika in gibanje na tleh

Odbojka sede je dinamična in dostopna športna panoga, ki spodbuja hiter razvoj koordinacije, hitrih reakcij in osnovnih gibalnih sposobnosti. Bistvo je, da igra poteka sede na tleh, kar omogoča vključevanje tako invalidov kot neinvalidov z enakimi pravili. To je ključno pri spodbujanju enakosti na igrišču.

Treningi pod vodstvom reprezentantov

Med novembrom 2025 in marcem 2026 bodo na 20 šolah potekali treningi mešanih ekip v odbojki sede v okviru obšolskih dejavnosti. Otroci bodo trenirali pod mentorstvom članov in članic slovenske reprezentance v odbojki sede in šolskih športnih pedagogov, ki so se usposobili za vodenje. Projekt se bo zaključil z velikim turnirjem v odbojki sede – Odbito.

Zveza ŠIS – SPK in Lidl Slovenija skupaj za večjo prepoznavnost parašporta v javnosti

Projekt Odbito poteka v okviru programa Postani športnik, ki ga Zveza ŠIS – SPK in Lidl Slovenija soustvarjata že od leta 2017. To partnerstvo sloni na skupni viziji: krepitev prepoznavnosti parašporta in prizadevanje za izenačitev parašporta z olimpijskim športom. Za Lidl je ta dolgoročna zaveza pomemben del korporativne odgovornosti, saj podjetje s tem aktivno prispeva k družbi, ki ceni uspešnost in vključenost vseh, ne glede na telesne zmožnosti.

