''Odlično je bilo. V takšnem vzdušju bi igral tekme vsako nedeljo,'' je ozračje, ki je spremljalo večni derbi v Mariboru, pohvalil trener Olimpije Federico Bessone. Nad kuliso v Ljudskem vrtu je bil prijetno presenečen tudi strateg Maribora Feđa Dudić, ki je moral največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji zaradi kazni spremljati s tribun. Večna rivala sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Po srečanju, ki je v najboljšo voljo spravil vodilne Celjane, Mariborčanom pa nakopal dodatne težave, saj jih skrbi poškodba vročega strelca Benjamina Tetteha, so odmevale tudi poteze navijačev. Viole so na NZS naslovile pikro vprašanje, v katerem ni bilo težko razbrati nezadovoljstva, ker ni slovenska reprezentanca v Ljudskem vrtu zaigrala že več kot štiri leta, Green Dragonsi pa so se poklonili dolgoletnemu ljubljencu, novopečenemu nogometnemu upokojencu Mustafi Nukiću.

To je bila mrzla, a sončna nedelja, ko je Maribor, z njim vred pa tudi vsa Slovenija, praznoval dva praznika. Prvi je bil državni praznik, dan Rudolfa Maistra (v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru), drugi pa nogometni. Večni derbi že dolgo spremlja status največjega praznika slovenskega klubskega nogometa. To je tekma, ki močno izstopa iz povprečja 1. SNL. Izžareva dodaten naboj, tako na zelenici kot tudi na tribunah, kjer ne manjka navijaške folklore in pirotehnike.

V Ljudskem vrtu je bilo vroče. Na tribunah se je zbralo največje število gledalcev v tej sezoni. Foto: Jure Banfi

Ozračje na derbijih prekipeva od navijaške strasti, v Ljudskem vrtu pa so s tem celo pretiravali, saj je napovedovalec pred srečanjem v mikrofon navrgel nič kaj provokativnih izrazov in za mnoge prestopil meje okusnega, saj je vse skupaj odmevalo iz osrednjih zvočnikov.

To je pač dan, ko se spopadeta največja slovenska rivala Maribor in Olimpija. In čeprav nista najboljša v tej sezoni, največji nogometni sladokusci pa so lahko v predstavi vijolic in zmajev pogrešali marsikaj, je derbi vseeno znova upravičil svoj sloves. Slovenija ga še kako potrebuje.

Trener Olimpije: Zelo sem užival

Federico Bessone je vodil Olimpijo na svojem prvem večnem derbiju v Sloveniji. Foto: Jure Banfi Začel se je kmalu po nedeljskem kosilu, že ob 15. uri, in napolnil tribune kot še nobena tekma v tej sezoni. V Ljudskem vrtu se je zbralo kar 9.500 gledalcev, prvi pogoj za spektakel je bil že izpolnjen.

Da je takšnih spektaklov v Sloveniji premalo, sta po derbiju skoraj v en glas poudarila oba trenerja. Prvič sta imela opravka z večnim derbijem v Sloveniji. Prihajata iz tujine, iz Bosne in Hercegovine ter Argentine, ozračje v Ljudskem vrt pa ju je naravnost navdušilo. Želela bi si, da bi bilo tako v vsakem krogu, kar pa je v Sloveniji malodane nemogoče.

"Zelo sem užival. Vzdušje je bilo odlično, zaradi takšnih tekem si želiš ihn trudiš postati nogometaš. Zdaj sem trener, bilo mi je zelo všeč. Vsako nedeljo bi igral v takšni atmosferi," je bil očaran Federico Bessone, Argentinec, ki vodi zmaje. Pred prihodom v Slovenijo je deloval v majhni Andori, kjer tribune bolj ali manj samevajo in ni zaznati pretiranega navijaškega fanatizma. V Ljudskem vrtu pa je srečal nekaj povsem drugega.

Znova malo Slovencev, 18-letni Bajc nastopil prvič Večni derbi znova ni poskrbel za festival slovenskih nogometašev. V začetnih enajsterih jih je bilo le sedem, trije pri Mariboru in štirje pri Olimpiji. Pri vijolicah so nato trije slovenski nogometaši vstopili v igro v nadaljevanju, pri zmajih pa eden. Tako so znova na tekmi največjih rivalov na zelenici prevladovali tujci. Nenazadnje sta bila tudi oba strelca tujca. Ganec Benjamin Tetteh se je že 11. v tej sezoni vpisal med strelce. Foto: Jure Banfi Je pa pri vijolicah debitiral 18-letni Kobi Bajc. Nekdanji up Brava, ki ima tudi ganske korenine, si je pridobil zaupanje trenerja Maribora in odigral pol ure, v zadnjem napadu pa bi lahko odločil zmagovalca, a je obramba Olimpije s skrajnimi močmi le blokirala njegov strel, tako da je ostalo pri 1:1.

Dudić: To je bil Maribor, kakršnega želim gledati

Feđa Dudić je moral srečanje spremljati s tribun. Foto: Jure Banfi "Moram pohvaliti vzdušje, zlasti navijače Maribora, ki so prišli v velikem številu in napravili izvrstno atmosfero. To je slika, na katero je lahko Slovenija ponosna. To je slika, ki dokazuje, kako se v Sloveniji dogaja nekaj pozitivnega. Prijetno sem bil presenečen nad derbijem," je največjo tekmo, kar jo pozna 1. SNL, pohvalil tudi Feđa Dudić. Zaradi kazni, na prejšnji tekmi proti Radomljam je prejel rdeči karton, je moral srečanje spremljali s tribun. Bilo mu je žal, saj bi na tako veliki tekmi želel pomagati varovancem s klopi.

Tako pa je s telefonom v roki, kjer je zaradi hrupa na stadiona večkrat poslal sodelavcev sporočilo kot pa da bi jih poklical, sedel na tribunah in spremljal odličen začetek Maribora. To je bil del srečanja, v katerem bi morale vijolice po mnenju stratega iz Sarajeva vodili s krepko, ne pa tesno prednostjo 1:0.

Turški milijonar Acun Ilicali je bil zagotovo navdušen nad začetkom srečanja, ki je povsem pripadel Mariboru. Foto: Jure Banfi

"V prvih 25 minut bi lahko že odločili tekmo in rešili vprašanje zmagovalca. Odlično smo vstopiti v tekmo, imeli poleg zadetka še štiri velike priložnosti. Po prvem polčasu bi morali voditi za dva, tri gole razlike. To je bil Maribor, kakršnega želim gledati," je bil Dudić navdušen nad predstavo vijolic do zadetka Benjamina Tetteha, nato pa je moral spremeniti mnenje.

Kako hudo jo je skupil Tetteh?

"Po našem zadetku to ni bilo več to. Začeli smo igrati, kot da smo že v 90. minuti. Preveč smo se vrnili v obrambo, čeprav nismo bili tako dogovorjeni. Olimpija ni imela veliko priložnosti, je pa pridobila posest žoge. V drugem polčasu je zadel iz edine priložnosti, ki si jo je ustvarila. Tako bi si Maribor zaslužili več. Žal mi je za dve izgubljeni točki," je objokoval rezultat, saj je Maribor po začetnem vodstvu z 1:0 osvojil le točko. Olimpija je v 54. minuti izenačila na 1:1, vijolicam pa kaj več ni pomagala niti prednost igralca več, ko so zadnjih deset minut odigrali brez izključenega Ahmeta Muhamedbegovića. Ta je v Ljudskem vrtu ob odsotnosti Agustina Doffa tudi nosil kapetanski trak.

Benjamin Tetteh je proti koncu srečanja odšepal z igrišča. Foto: Jure Banfi

Dudić pa ni objokoval le rezultata, ampak tudi poškodbo najboljšega strelca 1. SNL. Ganec Tetteh se je v zaključku srečanja poškodoval, kar bi bil lahko velik udarec za Maribor, saj je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov in si s Frankom Kovačevićem deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Dudića je v slabo voljo spravila prva ocena klubskega zdravnika dr. Matjaža Vogrina.

"Kar so rekli zdravniki, ni bilo prijetno. Če bomo ostali brez Tetteha v zadnjih dveh tekmah jesenskega dela, ali pa še dlje, to za nas ne bo dobro," je bilo trenerju Maribora najbolj žal, zakaj ni nekdanji napadalec Metza, na katerega je zelo navezan prvi mož Maribora Acun Ilicali, v usodni akciji udaril iz prve, ampak skušal naprej zaustaviti žogo, nato pa staknil poškodbo in odšepal z igrišča.

Pozimi se obeta prevetritev kadra

Večni derbi je spremljalo tudi veliko mladih družin. Spomladi bi lahko spremljale na delu spremenjeno zasedbo vijolic. Foto: Jure Banfi Mariborčani so se takrat odzvali nezrelo, saj niso znali kar nekaj minut poskrbeti za prekinitev igre. Zaradi tega ni mogla takoj vstopiti v igro menjava za poškodovanega Tetteha, vijolice pa zato niso bolje izkoristile prednosti igralca več. "Bili smo preveč zeleni, a tudi to je davek odraščanja," je dodal Dudić, nezadovoljen z odzivom Maribora v zadnjih minutah, ko bi moral še bolj pritisniti na vrata Olimpije in iskati pot do vedno prestižne zmage.

Trener vijolic, ki se na naslednji tekmi, gostovanju pri Muri, vrača na klop, je proti Olimpiji pogrešal še bolj kakovostne menjave, a veliko pričakuje od zimskega prestopnega roka. Verjame, da se bo Maribor okrepil, nemalo igralcev pa bi lahko zapustilo Ljudski vrt. Obetajo se spremembe, Dudić pa za začetek pričakuje okrepitve na krilnih položajih in v napadu. Želi si tudi levega bočnega igralca, ki bi razbremenil Sheyija Oja, ta pa bi lahko spet zaigral na svojem naravnem položaju.

Durdov stisnil zobe in utišal Ljudski vrt

Derbi v Ljudskem vrtu sta v živo spremljala tudi predsednik in direktor Olimpije, Adam Delius in Igor Barišić. Foto: Jure Banfi Če je bil trener Maribora nezadovoljen zlasti z drugim polčasom, pa je bilo povsem obratno v taboru Olimpije. "V drugem delu smo zaigrali bistveno bolje. V uvodnih 25 minutah smo trpeli, ker igralci niso dovolj dobro razumeli našega načrta. Maribor ima dobre nogometaše in te lahko hitro kaznuje. V drugem polčasu so naši igralci razumeli načrt," je pojasnil Federice Bessone, ki zaradi lažje poškodbe mišice v Mariboru ni računal na izkušenega Jasmina Kurtića.

Ljubljančani so v 54. minuti pred Ivana Durdova izenačili na 1:1. Visoki Dalmatinec je tako postal junak v zelenem. Čeprav je že v prvem polčasu potožil po bolečinah v mečni mišici, je stisnil zobe.

Navijači Olimpije po zadetku Ivana Durdova, ki jim je zagotovil točko. V taboru Ljubljančanov so bili po srečanju mnenja, da bi se jim lahko ponudilo še kaj več, če ne bi v zadnjih desetih minutah ostali brez izključenega Ahmeta Muhamedbegovića. Foto: Jure Banfi

Trenerju je med polčasom zatrdil, da želi vseeno nadaljevati dvoboj. "Na srečo sem ga poslušal," je dodal Bessone in pohvalil Durdova, najboljšega strelca zmajev v tej sezoni. Njegova poškodba ni resnejša, tako da ima Olimpija glede tega bistveno manjše skrbi kot Maribor glede Tetteha.

"Kdaj bomo v Mariboru na račun prišli Slovenci?"

Ljudski vrt je pred poldrugim desetletjem veljal za trdnjavo slovenske reprezentance. Tako je proslavljal preboj Kekove čete na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Občinstvo v Mariboru, ki je v nedeljo spremljalo prvoligaški spektakel, si bo tako še nekaj časa grizlo nohte in pričakovalo novico o tem, kako hudo jo je skupil Tetteh. Občinstvo v Mariboru pa bi si želelo več takšnih spektaklov tudi z najboljšimi slovenskimi nogometaši. Radi bi spremljali tudi Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Jako Bijola in druščino ter stiskali pesti za slovensko izbrano vrsto. Nazadnje so v Mariboru navijali za reprezentanco pred dobrimi štirimi leti, nato pa je Kekova četa igrala le še v Ljubljani, poleti pa se je ustavila na eni tekmi še v Celju.

Viole so tako poslale ostro sporočilo Nogometni zvezi Slovenije, s katero niso v dobrih odnosih. O tem priča tudi prečrtana fotografija predsednika NZS Radenka Mijatovića. Ob nič prijaznem skandiranju prvemu možu slovenskega nogometa so razvili transparent in na NZS naslovili vprašanje: "V Celju Bosanci, v Ljubljani Albanci, kdaj bomo v Mariboru na račun prišli Slovenci?"

Zadnja tekma slovenske reprezentance je bila v Mariboru odigrana 11. oktobra 2021. Takrat je Rusija v kvalifikacijah za SP 2022 premagala Slovenijo z 2:1. Foto: Jure Banfi

Dotaknili so se letošnje prijateljske tekme v Celju, kjer so na tribunah prevladovali navijači BiH, podobno je bilo tudi na zadnji kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Kosovom v Ljubljani, kjer ni manjkalo zastav Kosova in Albanije. Gostujoči navijači so tako vedno prišli na svoj račun, zdaj pa si tega želi Maribor. Da bi v Ljudskem vrtu prišli na svoj račun ljubitelji slovenske reprezentance. To so izpostaviti ravno na "ponosen" dan, posvečen Rudolfu Maistru, kateremu so tudi skandirali in zraven peli "Mi, Slovenci."

Navijači Maribora so se poklonili tudi Rudolfu Maistru. Foto: Jure Banfi

"Nuka, hvala za vse"

Na drugi strani so navijači Olimpije razvili napis "Nuka, hvala za vse" in se poklonili priljubljenemu Ljubljančanu Mustafi Nukiću. Že dolgo časa je njihov ljubljenec. Velja za enega zadnjih uličarjev. V Slovenijo je prišel brez vsega, kot begunec, nato pa se zaljubil v Olimpijo in nogomet.

Mustafa Nukić je bil svojčas tudi kapetan Olimpije. Foto: Jure Banfi

Zmajem je dal srce, navijači so to prepoznali. V soboto je odigral zadnjo tekmo v karieri. Malce pred 35. rojstnim dnevom je še zadnjič oblekel dres Slovana, kluba, v katerem je nadaljeval kariero, ko se ga je znebilo vodstvo kluba, saj se ni več skladal s "filozofijo" moštva.

Maribor je z remijem proti Olimpiji zadržal prednost šestih točk pred Ljubljančani. Vodilni Celjani ostajajo razred zase, pred vijolicami imajo +11 in so si že zagotovili jesenski naslov. Foto: Jure Banfi

Navijači so tako derbi, ki na zelenici ni ponudil pretirano bogatega in kakovostnega nogometa, dvignili na višjo raven. Olimpija je še drugič v tej sezoni ostala neporažena proti Mariboru, na lestvici pa še vedno krepko gleda v hrbet vijolicam (-6), še bolj pa vodilnemu Celju (-17), tako da bo morala v nadaljevanju prikazati bistveno več, če bo sploh želela nastopiti v Evropi. Z zdajšnjo uvrstitvijo, zaseda šele peto mesto, ji to ob koncu sezone ne bi uspelo. To pa bi bil neverjeten udarec, ki bi še kako zabolel ljubljanski klub.