V Mariboru rajali kot že dolgo ne, Prosinečki priznal: Konec je

Danes se bosta v večnem derbiju v Ljudskem vrtu ob 15. uri pomerila Maribor in Olimpija. Mesto ob Dravi čaka na naslov državnega prvaka že tri leta, a si je Maribor v tej sezoni priigral že tako velik zaostanek za jesenskim prvakom Celjem, da se poraja vprašanje, ali bi se lahko sploh še resneje vmešal v boj za prvo mesto. Ko so v mestu ob Dravi nazadnje proslavljali "kanto", so pomemben korak do naslova opravili s težko pričakovano domačo zmago nad zmaji. Z njo so odpravili boleč urok, saj so bili Ljubljančani pred tem neporaženi v Ljudskem vrtu kar pet let zapored! Kaj vse se je dogajalo na stadionu pod Kalvarijo 9. aprila 2022? Pestro in divje je bilo tudi na tribunah ...

Na Sportalu smo se v rubriki Skok v športno preteklost preselili v 9. april 2022. Takrat v Ljudskem vrtu že dolgo ni bilo tako veselo. "Končno. To je prava beseda," si je oddahnil Martin Milec. Takratni kapetan Maribora je namreč na prvo domačo zmago nad Olimpijo na večnih derbijih 1. SNL čakal skoraj pet let! Zato je bilo navdušenje navijačev po dramatičnem derbiju v Ljudskem vrtu, s katerim so vijolice ušle zmajem na kar +10, ogromno. Povsem drugače pa je bilo v taboru Olimpije ...

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0) /9. april 2022/ Stadion Ljudski vrt, gledalcev 8.250, sodniki: Kajtazović, Klančnik, Vukan.

Strelec: 1:0 Mudrinski (75.). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Repas, Žugelj (od 63. Alvir), Kronaveter (od 63. Sellouki), Ivanović (od 85. Antolin), Mudrinski (od 79. Sirk).

Olimpija: Banić, Boakye, Ratnik (od 46. Crnomarković), Van Bruggen, Čabraja, Pilj, Elšnik (od 85. Mudražija), Kvesić, Ziljkić (od 63. Matko), Aldair (od 69. Đurasek), Prtajin. Rumeni kartoni: Mudrinski, Repas; Aldair.

Rdeči karton: /.

Kaj vse se je torej dogajalo 9. aprila 2022? "Čeprav smo v začetku aprila, se v slovenskem nogometu veliko omenja mraz. Trideseti krog se je začel ob močnem sneženju v Spodnji Šiški, ko je Mura v bitki za Evropo premagala Bravo, zvečer pa se je nogometna Ljubljana, ki drži pesti za Olimpijo, znašla v "polarnem" mrazu. Pri -10. Takšen je namreč novi zaostanek za vodilnim Mariborom, ki je vse bližje tako želeni 16. državni zvezdici, prvi po sušnih treh sezonah," se je glasil prvi del Sportalovega poročila z večnega derbija, na katerem je Maribor prvič po sušnih petih letih na domači zelenici premagal Olimpijo.

Danes, ko se bosta večna rivala pomerila za točke v 16. krogu sezone 2025/26, oba močno zaostajata za vodilnim Celjem, tokrat pa z manj prijetno statistiko vstopa v dvoboj Olimpija. V Ljudskem vrtu namreč ni zmagala že pet tekem zapored. Na njih je osvojila le pičlo točko. Bi lahko torej danes prekinila neslaven niz Olimpija? Maribor ga je 9. aprila 2022 ...

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Fotogalerija 1 / 65 / 65

Pa bi lahko takrat bilo drugače. Zmaji, ki so v Ljudski vrt pripotovali z jasno izraženo željo po zmagi, so v določenih obdobjih srečanja prevladovali na zelenici, si priigrali več priložnosti, v 67. minuti pa jih je od vodstva, takšen scenarij nam je v sobotnem scenariju, denimo, napovedal manjkajoči prvi strelec Olimpije Mustafa Nukić, ločilo le nekaj centimetrov. Strel kapetana zmajev Timija Maxa Elšnika je zadel vratnico, le osem minut po nesojenem evrogolu pa je občinstvo v Ljudskem vrtu skočilo na noge.

Odmevalo je: "Mudri, Mudri"

Ognjen Mudrinski je odločil večni derbi v 75. minuti in dvignil na noge mariborsko občinstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvi strelec 1. SNL Ognjen Mudrinski je po nori mojstrovini, do takrat je bil skoraj neopazen na igrišču, pestila pa ga je tudi poškodba stegenske mišice, s katero je po koncu prvega dela seznanil svojega trenerja, prelisičil ljubljansko obrambo in dosegel najpomembnejši zadetek, odkar nosi vijolični dres. Pa jih je do takrat dosegel že 15.

Sprožil je verižno skandiranje občinstva. Odmevalo je: "Mudri, Mudri!" Postal je prvi junak derbija, ki ga je, tako je po razburljivem srečanju dejal trener Radovan Karanović, Maribor dobil ravno tako, kot je Olimpija pred dvema mesecema večni derbi v Stožicah. Z disciplinirano igro, v kateri ni brezglavo napadala, ampak čakala na svojo priložnost. Dočakala jo je v 75. minuti, po silovitem protinapadu, ki ga je mojstrsko kronal priljubljeni Srb.

Prosinečki debitiral z bolečim porazom

Robert Prosinečki je ostal brez zmage, ki bi Olimpijo približala boju za naslov. Maribor je ušel zmajem na +10. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Mojim fantom ne morem ničesar zameriti. To je bil pravi derbi, čvrst dvoboj. Zmanjkalo nam je le malce sreče. Čestitke Mariboru, a moji fantje so dali vse od sebe," je dejal takratni trener Olimpije Robert Prosinečki. To je bil njegov trenerski debi na slovenskih večnih derbijih. Podpisal se je pod poraz, na kakršnega so navijači Olimpije že skoraj pozabili, saj so pred tem v Ljudskem vrtu nazadnje izgubili pred skoraj petimi leti. Čeprav so pokazali več, so tokrat vse tri točke ostale doma.

S tribun je po tekmi donelo: "Šampioni, šampioni!" Domači strateg je ponosno pojasnjeval, kako se je ob čudoviti navijaški kulisi vrnil stari duh Ljudskega vrta, kapetan Milec pa je bil ponosen na taktično disciplino, ko so se nogometaši v vijoličnih dresih po začetnem pritisku povlekli nazaj in čakali na svojo priložnost. "Tako je pred leti zmagoval evropski Maribor," je kapetan, Marcos Tavares proti Olimpiji ni vstopil v igro, našel vzporednico s slovitim obdobjem, kateremu so se želeli Mariborčani približati in vrniti kanto v mesto ob Dravi.

Karanović prepovedal evforijo, Prosinečki ima nov cilj

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je v 67. minuti po izjemnem strelu z razdalje, to bi bil pravcati evrogol, zatresel vratnico. Vratar Maribora Ažbe Jug bi bil takrat nemočen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Ljubljani so se s tem, da je naslov v tej sezoni izgubljen, takrat že malodane sprijaznili. Za Mariborčane je ostal edini tekmec v boju za naslov Koper. Dan po derbiju so spremljali njegov obračun s Celjani in navijali za uspeh štajerskega predstavnika, po katerem bi bili še bližje naslovu, vseeno pa je Karanović vztrajno zavračal in prepovedoval evforijo. Tako razmišlja tudi Milec. "Danes se bomo poveselili, jutri počivali, od ponedeljka naprej pa se trdno posvečamo boju za naslov. Gremo od tekme do tekme," je razkril mariborski recept, ki se je pozneje izkazal za zelo uspešnega.

Kaj pa Olimpija? "Naš cilj je Evropa," je opozarjal Prosinečki, da se bo treba za omenjeni cilj še pošteno potruditi in na igrišču pokazati več kot v Ljudskem vrtu. Prednost zmajev pred Muro se je stopila na le dve točki, tako da je bila ogrožena tudi Evropa. Zlasti, če četrto mesto ne bi zadoščalo za evropsko vozovnico.

Navijači Maribora upoštevali prošnjo kluba

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Večni derbi je ponudil izjemno kuliso. Kaj bi šele bilo, če bi lahko Viole zavzele svoje položaje na južni tribuni, na katere so morale pozabiti zaradi kazni Nogometne zveze Slovenije (NZS). Tako se je na vseh preostalih tribunah stadiona pod Kalvarijo stiskalo 8.250 gledalcev. Nihče ni želel zamuditi zadnjega spopada dveh največjih slovenskih klubov v tej sezoni, v katerem sta se spopadla "rumena" trenerja.

Radovan Karanović, v nogometnih krogih poznan pod vzdevkom Žuti, je v tretjem večnem derbiju lovil ne le prvo zmago, ampak tudi prvi gol (0:0 in 0:1). Uspelo mu je. Premagal je Olimpijo, osrečil mariborske navijače in po tekmi v šali dodal, da je zdaj on "Veliki Žuti", kakršen je sicer dolgoletni nadimek legendarnega Hrvata Roberta Prosinečkega.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadovoljstvo Maribora je bilo še toliko večje, ker domače občinstvo ni zakrivilo nobenega incidenta, ki bi dolil dodatno vroče olje na že tako iznakažen odnos med mariborskim klubom in krovno zvezo. Klub je pred tekmo prosil navijače, naj navijajo športno. Želja se jim je uresničila. Začelo se je slavnostno, s koreografijo čez celotno vzhodno tribuno, kamor so se preselile Viole, ter bučnim in spektakularnim ognjemetom. Končalo se je z eno najslajših zmag Maribora v zadnjih letih, s katero so ubili dve muhi na en mah. Še so povečali možnosti za osvojitev naslova, hkrati pa iz boja za naslov izločili Olimpijo.

Spektakel pokvarili incidenti navijačev Olimpije

Navijači Olimpije so ob koncu prvega polčasa zakrivili manjšo prekinitev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Ne verjamem, da ima Olimpija še možnosti. Konec je. Naslov je za nas izgubljen," je bil realen Prosinečki, ki je kot trener Olimpije obžaloval incidente, zakuhane s strani gostujočih navijačev. Zlasti tiste ob koncu prvega polčasa, ko so z različnimi predmeti ciljali Roka Kronavetra in Martina Milca. Burno je bilo tudi v nadaljevanju, zlasti ob koncu srečanja, skupil jo je eden izmed policistov, tako da je bilo o tem v prihodnjih dneh še veliko govora. To je bila temna lisa razgretega večnega derbija, ki je 8.250 gledalcem ponudil marsikaj, na koncu pa osrečil zgolj gostitelje.

Maribor je proslavljal kot že dolgo ne, konec skoraj petletnega neslavnega niza, ki je pošteno motil vse v vijoličnem klubu, je poskrbel za ogromno veselje. Dober mesec po derbiju je postal državni prvak. Še zadnjič v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega kluba.