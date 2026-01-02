Petek, 2. 1. 2026, 12.01
Lastnica bara Le Constellation preživela požar v švicarskem smučarskem središču
Lastnica bara Le Constellation v znanem švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, kjer se je na silvestrovo zgodila tragedija, je po poročanju francoskih medijev živa. Gre za Jessico Moretti, 40-letnico, ki je ob požaru utrpela opekline na roki.
Po poročanju več francoskih spletnih portalov sta Jessica in njen mož Jacques Moretti s Korzike bar prevzela leta 2015. Pod njunim vodstvom je nekoč zapuščeni bar postal priljubljen nočni klub in eno najbolj obiskanih mest za zabavo v Crans-Montani. Poleg Le Constellationa upravljata tudi restavracijo Le Vieux Chalet v bližnjem kraju Lens.
- V baru je bilo veliko mladih ljudi, ko je izbruhnil požar.
- 47 ljudi je umrlo, 115 pa je bilo poškodovanih.
- Uradni vzrok požara še ni znan, pojavili pa sta se dve teoriji:
1. Nekdo je v zaprtem prostoru aktiviral pirotehnično sredstvo, kar je zanetilo požar na stropu.
2. Natakar je dvignil drugega natakarja na ramena, ki je držal steklenico penine s prskalicami.
- Požar je sprožil eksplozije, verjetno zaradi sproščanja vnetljivih plinov.
- Množica ljudi je panično poskušala pobegniti iz kleti po ozkih stopnicah in skozi ozka vrata, drugi pa so razbijali okna.
- Glavna državna tožilka kantona Valais, Beatrice Pilloud, je izključila možnost kakršnegakoli terorističnega napada.
Šok med zaposlenimi
Prijatelj družine je za korziški dnevnik Corse-Matin potrdil, da so Morettiji živi, in pojasnil, da je bila v času požara v baru le Jessica. Zaposleni so povedali, da so vsi v globokem šoku. "Izgubili smo del našega osebja, a danes je o tem zelo težko govoriti," je dejal eden od njih.
Trenutno še ni znano, kdaj bodo mediji lahko neposredno stopili v stik z lastniki ali pridobili dodatne informacije o poteku nesreče.
Po še eni posodobitvi na televiziji je italijansko ministrstvo sporočilo, da so od 19 Italijanov, za katere je znano, da so bili udeleženi v katastrofi, trije pacienti prepeljani v bolnišnico Niguarda v Lombardiji, deset je hospitaliziranih drugje, šest pa se jih še vedno obravnava kot pogrešane.