Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
2. 1. 2026,
12.01

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
novo leto eksplozija nesreča nesreča Švica

Petek, 2. 1. 2026, 12.01

0 minut

Lastnica bara Le Constellation preživela požar v švicarskem smučarskem središču

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jessica Morreti | Jessica Moretti je bar skupaj z možem prevzela leta 2015. | Foto LinkedIn

Jessica Moretti je bar skupaj z možem prevzela leta 2015.

Foto: LinkedIn

Lastnica bara Le Constellation v znanem švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, kjer se je na silvestrovo zgodila tragedija, je po poročanju francoskih medijev živa. Gre za Jessico Moretti, 40-letnico, ki je ob požaru utrpela opekline na roki.

Po poročanju več francoskih spletnih portalov sta Jessica in njen mož Jacques Moretti s Korzike bar prevzela leta 2015. Pod njunim vodstvom je nekoč zapuščeni bar postal priljubljen nočni klub in eno najbolj obiskanih mest za zabavo v Crans-Montani. Poleg Le Constellationa upravljata tudi restavracijo Le Vieux Chalet v bližnjem kraju Lens.

Ključne informacije: 

- V baru je bilo veliko mladih ljudi, ko je izbruhnil požar. 
- 47 ljudi je umrlo, 115 pa je bilo poškodovanih.
- Uradni vzrok požara še ni znan, pojavili pa sta se dve teoriji: 
          1. Nekdo je v zaprtem prostoru aktiviral pirotehnično sredstvo, kar je zanetilo požar na stropu.
          2. Natakar je dvignil drugega natakarja na ramena, ki je držal steklenico penine s prskalicami. 
- Požar je sprožil eksplozije, verjetno zaradi sproščanja vnetljivih plinov. 
- Množica ljudi je panično poskušala pobegniti iz kleti po ozkih stopnicah in skozi ozka vrata, drugi pa so razbijali okna. 
- Glavna državna tožilka kantona Valais, Beatrice Pilloud, je izključila možnost kakršnegakoli terorističnega napada. 
Fotogalerija
1
 / 9

Šok med zaposlenimi

Prijatelj družine je za korziški dnevnik Corse-Matin potrdil, da so Morettiji živi, in pojasnil, da je bila v času požara v baru le Jessica. Zaposleni so povedali, da so vsi v globokem šoku. "Izgubili smo del našega osebja, a danes je o tem zelo težko govoriti," je dejal eden od njih.

Trenutno še ni znano, kdaj bodo mediji lahko neposredno stopili v stik z lastniki ali pridobili dodatne informacije o poteku nesreče.

Italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani je prispel v Crans-Montano, da bi obiskal družine italijanskih državljanov, vpletenih v tragični požar. Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve je na družbenih omrežjih objavilo posodobitev, v kateri dodajajo, da bo Tajani prav tako izrazil solidarnost italijanske vlade italijanskemu veleposlaništvu v Švici.

Po še eni posodobitvi na televiziji je italijansko ministrstvo sporočilo, da so od 19 Italijanov, za katere je znano, da so bili udeleženi v katastrofi, trije pacienti prepeljani v bolnišnico Niguarda v Lombardiji, deset je hospitaliziranih drugje, šest pa se jih še vedno obravnava kot pogrešane.
 
Fotogalerija
1
 / 11
Francoski nogometaš Tahirys Dos Santos je bil v požaru, ki je izbruhnil na smučišču Crans-Montana v Švici, huje poškodovan. Po poročanju tamkajšnjih medijev je 19-letni Dos Santos utrpel hude opekline in je trenutno v bolnišnici. Dos Santos je igralec prvoligaškega kluba Metz, nastopa pa za njihovo B-ekipo. Dos Santos je rojen v Franciji, nogometno kariero pa je gradil v švicarskih nižjeligaških klubih. Njegovo stanje je po uradnih informacijah še vedno resno.
Švica žalovanje
Novice Švica žaluje: to je novo glede umrlih
Crans Montana, Švica
Novice Grozljivka v Crans-Montani: ena od najhujših tragedij v zgodovini Švice
novo leto eksplozija nesreča nesreča Švica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.