Lastnica bara Le Constellation preživela požar v švicarskem smučarskem središču

Lastnica bara Le Constellation v znanem švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, kjer se je na silvestrovo zgodila tragedija, je po poročanju francoskih medijev živa. Gre za Jessico Moretti, 40-letnico, ki je ob požaru utrpela opekline na roki.

Po poročanju več francoskih spletnih portalov sta Jessica in njen mož Jacques Moretti s Korzike bar prevzela leta 2015. Pod njunim vodstvom je nekoč zapuščeni bar postal priljubljen nočni klub in eno najbolj obiskanih mest za zabavo v Crans-Montani. Poleg Le Constellationa upravljata tudi restavracijo Le Vieux Chalet v bližnjem kraju Lens.

- V baru je bilo veliko mladih ljudi, ko je izbruhnil požar.

- 47 ljudi je umrlo, 115 pa je bilo poškodovanih.

- Uradni vzrok požara še ni znan, pojavili pa sta se dve teoriji:

1. Nekdo je v zaprtem prostoru aktiviral pirotehnično sredstvo, kar je zanetilo požar na stropu.

2. Natakar je dvignil drugega natakarja na ramena, ki je držal steklenico penine s prskalicami.

- Požar je sprožil eksplozije, verjetno zaradi sproščanja vnetljivih plinov.

- Množica ljudi je panično poskušala pobegniti iz kleti po ozkih stopnicah in skozi ozka vrata, drugi pa so razbijali okna.

- Glavna državna tožilka kantona Valais, Beatrice Pilloud, je izključila možnost kakršnegakoli terorističnega napada.

Šok med zaposlenimi

Prijatelj družine je za korziški dnevnik Corse-Matin potrdil, da so Morettiji živi, in pojasnil, da je bila v času požara v baru le Jessica. Zaposleni so povedali, da so vsi v globokem šoku. "Izgubili smo del našega osebja, a danes je o tem zelo težko govoriti," je dejal eden od njih.

Trenutno še ni znano, kdaj bodo mediji lahko neposredno stopili v stik z lastniki ali pridobili dodatne informacije o poteku nesreče.

Italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani je prispel v Crans-Montano, da bi obiskal družine italijanskih državljanov, vpletenih v tragični požar. Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve je na družbenih omrežjih objavilo posodobitev, v kateri dodajajo, da bo Tajani prav tako izrazil solidarnost italijanske vlade italijanskemu veleposlaništvu v Švici.



Po še eni posodobitvi na televiziji je italijansko ministrstvo sporočilo, da so od 19 Italijanov, za katere je znano, da so bili udeleženi v katastrofi, trije pacienti prepeljani v bolnišnico Niguarda v Lombardiji, deset je hospitaliziranih drugje, šest pa se jih še vedno obravnava kot pogrešane.

Francoski nogometaš Tahirys Dos Santos je bil v požaru, ki je izbruhnil na smučišču Crans-Montana v Švici, huje poškodovan. Po poročanju tamkajšnjih medijev je 19-letni Dos Santos utrpel hude opekline in je trenutno v bolnišnici. Dos Santos je igralec prvoligaškega kluba Metz, nastopa pa za njihovo B-ekipo. Dos Santos je rojen v Franciji, nogometno kariero pa je gradil v švicarskih nižjeligaških klubih. Njegovo stanje je po uradnih informacijah še vedno resno.