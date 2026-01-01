Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
1. 1. 2026,
9.37

Osveženo pred

13 minut

Tragedija: boksar Joshua jo je čudežno odnesel brez večjih posledic

Anthony Joshua nesreča | Boksarski težkokategornik Anthony Joshua je bil udeležen v hudi prometni nesreči, v kateri sta umrla njegova prijatelja.

Boksarski težkokategornik Anthony Joshua je bil udeležen v hudi prometni nesreči, v kateri sta umrla njegova prijatelja.

Foto: Profimedia

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua, ki se je v ponedeljek poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi, je zadnji dan leta 2025 zapustil bolnišnico v Lagosu v Nigeriji. V nesreči sta umrla trenerja in boksarjeva prijatelja Sina Ghami in Latif Latz Ayodele.

Vozilo - šlo naj bi za športni terenec znamke Lexus -, v katerem sta bila skupaj z Joshuo, se je na glavni cesti v bližini Lagosa zaletelo v parkiran tovornjak, britanski težkokategornik pa je imel izjemno srečo, saj je bil le lažje poškodovan. Po dveh dneh je zapustil bolnišnico in bo zdravljenje nadaljeval doma.

Britanski tabloid The Sun poroča, da je bil iz bolnišnice odpuščen tudi njegov šofer, ki ga verjetno čaka kazenski pregon. Za nesrečo naj bi bila kriva počena pnevmatika in previsoka hitrost. Po navedbah britanskega tabloida nigerijska policija išče tudi voznika mirujočega tovornjaka, ki je po trčenju pobegnil s kraja dogodka.

Anthony Joshua nesreča | Foto: Profimedia

Joshua, ki je bil rojen v Watfordu na severozahodu Londona in ima nigerijske starše, je bil na dopustu v Nigeriji po zmagi v ekshibicijskem dvoboju z Jakeom Paulom v Miamiju 19. decembra.

Naslednje leto se bo nekdanji olimpijski prvak pomeril s svojim rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom Tysonom Furyjem. Joshujev zadnji dvoboj pred dvobojem s Paulom je bil septembra lani, ko je v peti rundi izgubil proti rojaku Danielu Duboisu.

