Avtorji:
R. K., STA

Torek,
30. 12. 2025,
14.54

Osveženo pred

41 minut

Panika zaradi tehnične okvare na kabinski žičnici: trije poškodovani, okoli sto ljudi obtičalo na višini 2.800 metrov

smučišče Macugnaga | Približno sto ljudi, med njimi 94 turistov in pet delavcev, je obtičalo na višini 2.800 metrov, po poročanju italijanskih medijev jih s helikopterji prevažajo nazaj v vas. | Foto Profimedia

Približno sto ljudi, med njimi 94 turistov in pet delavcev, je obtičalo na višini 2.800 metrov, po poročanju italijanskih medijev jih s helikopterji prevažajo nazaj v vas.

Foto: Profimedia

V smučarskem središču Macugnaga v severni italijanski deželi Piemont se je zaradi tehnične okvare na kabinski žičnici danes zgodila nesreča, pri čemer so bili trije ljudje lažje poškodovani. Približno sto ljudi je obtičalo na višini 2.800 metrov, evakuirajo jih s helikopterji.

Nesreča se je zgodila okoli 11.25 na gorski postaji Monte Moro na višini približno 2.800 metrov, ko se kabina ni ustavila na predvideni točki in je ob vstopu trčila v ograjo na ciljni postaji. Trije potniki so bili lažje poškodovani, na kraju jih je oskrbel zdravnik, ki je bil naključno tam, nato pa so jih odpeljali z reševalnim helikopterjem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Smučišče v Macugnagi so preventivno zaprli, žičnico pa ustavili. Približno sto ljudi, med njimi 94 turistov in pet delavcev, je obtičalo na višini 2.800 metrov, po poročanju italijanskih medijev jih s helikopterji prevažajo nazaj v vas.

Upravljavec žičnice je potrdil, da se je zgodila tehnična napaka. Pri vstopu na postajo naprava ni pravilno zavirala, nato so se sprožili zasilni sistemi. Sprva niso ugotovili večjih poškodb na napravi, kljub temu pa so uvedli celovit pregled, še navaja APA.

smučišče Macugnaga | Foto: Profimedia Foto: Profimedia Žičnica v Macugnagi, zgrajena leta 1962, je bila v začetku leta 2023 temeljito prenovljena, vključno z zamenjavo motorjev in kabin, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

