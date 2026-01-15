Dan potem, ko je v zrušenju žerjava na potniški vlak na Tajskem v sredo umrlo 32 ljudi, sta ob zrušenju žerjava na avtocesto v predmestju Bangkoka danes umrla dva človeka. Na obeh gradbiščih je delalo isto tajsko gradbeno podjetje Italian-Thai Development, poročajo tuje tiskovne agencije.

Danes se je zrušil velik žerjav, ki so ga uporabljali pri gradnji mostu na hitri cesti v predmestju tajske prestolnice. Na posnetkih je videti, kako je na avtocesto padel žerjav, katerega deli so padli na dva avtomobila, ob čemer je nastal oblak prahu in ruševin. Videti je tudi avtomobile, ki so se ustavili ali zavili, da bi se izognili padajoči kovini.

V sredo se je v provinci Nakhon Ratchasima na severovzhodu države na gradbišču železniškega omrežja visoke hitrosti žerjav ob železniški progi zrušil na potniški vlak, ki je peljal mimo, zaradi česar se je ta iztiril in zagorel. Najmanj 32 ljudi je umrlo, 60 pa jih je bilo poškodovanih, med njimi več huje.

Vsa gradnja v državi ustavljena

V okviru preiskave nesreče je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA, ki navaja tajske medije, policija zaslišala predstavnike dveh gradbenih podjetij. Ker so žerjav uporabljali pri gradnji železniškega mostu, je minister za promet Phiphat Ratchakitprakarn takoj ustavil gradnjo vseh cestnih in železniških projektov v državi. Prepoved bo veljala, dokler ne bodo izvedli celovitega pregleda varnostnih standardov na gradbiščih, je dejal.

Minister je danes potrdil, da je v obeh primerih nad deli bdelo eno največjih tajskih gradbenih podjetij Italian-Thai Development. Kot je dejal, morajo zdaj ugotoviti dejstva, torej "ali je šlo za nesrečo ali kaj drugega". Premier Anutin Charnvirakul pa je napovedal, da bodo za ta dva projekta s podjetjem, ki je bilo do zdaj vpleteno v tri do štiri nesreče, prekinili pogodbo. Uvrstili ga bodo tudi na črni seznam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje Italian-Thai Development je v obeh primerih izrazilo obžalovanje zaradi nesreče in sporočilo, da bo družinam umrlih in poškodovanih zagotovilo odškodnino in pomoč.