NSi na volitve skupaj s SLS in Fokusom

NSi je zvečer soglasno potrdila sporazum o skupnem nastopu na volitvah v DZ s SLS in Fokusom Marka Lotriča. Seznanili so se tudi s kandidati, ki jih bodo po načrtih prispevali na skupno listo. To bodo morali v celoti potrditi še v prihodnjih dneh. Pred tem, predvidoma v sredo, pa bodo predsedniki treh strank sporazum o sodelovanju tudi podpisali.

Potrditev sporazuma na današnjem zasedanju izvršilnega odbora in sveta stranke NSi je tako še zadnji korak pred podpisom sporazuma, v katerem bo desnosredinski trojček določil pogoje sodelovanja in obveznosti vseh sodelujočih strank.

Najprej podpis, nato skupne liste

Predsedniki teh Jernej Vrtovec, Tina Bregant in Marko Lotrič bodo sporazum podpisali predvidoma v sredo. Zatem bo v prihodnjih tednih sledila predstavitev skupne kandidatne liste. Nanjo bo po dosedanjih načrtih največ kandidatov iz NSi, in sicer 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24, Lotričev Fokus pa 15.

NSi se je danes seznanila z naborom kandidatov, ki jih namerava sama predlagati na skupno listo, dokončno potrjevanje pa bo sledilo ob potrjevanju celotne liste na strankinih organih, so za STA pojasnili v stranki. Ta korak bo sledil po podpisu sporazuma.

Kdo so že znani kandidati?

SLS in Fokus pa sta zeleno luč svojim kandidatom pa tudi sporazumu prižgali že minuli teden, ko so oboje obravnavali organi strank.

Med kandidati SLS bodo tako ob predsednici Bregant med drugim še župan Naklega Ivan Meglič, župan Litije Franci Rokavec in župan Sevnice Srečko Ocvirk. Med kandidati Fokusa medtem predsednika stranke Lotriča in generalne sekretarke Monike Kirbiš Rojs ne bo. So pa v naboru strankinih kandidatov med drugim državni svetnik Marko Staroveški, nekdanji direktor Spirita Tomaž Kostanjevec, podjetnik Marko Kajzer, dirigent Patrik Greblo in sekretar komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Rok Šimenc.

Večjih sprememb pri že dogovorjeni razdelitvi okrajev in naboru kandidatov tako ni več pričakovati, čeprav naj bi bile kakšne rošade v primeru umika katerega izmed kandidatov še mogoče. A v vseh treh strankah tej opciji pripisujejo manj možnosti.