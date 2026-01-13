Brejc: Odsotnost Janše na pogovoru z opozicijo je bila napaka

"Janši se je zdelo za malo, da bi s temi štirimi skupaj sedel, ker je tako močan, jutri pa jih bo potreboval," je neposredno povedal Miha Brejc, nekdanji visoki politik SDS, v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija ob komentarju pogovora vodij opozicijskih strank, v katerem so sodelovali Jernej Vrtovec, Miha Kordiš, Anže Logar in Dejan Kaloh. Kot je dejal, mu je žal, da predsednika SDS Janeza Janše ni bilo v studiu, saj to po njegovem mnenju škoduje njemu in stranki, ter poudaril, da takšna odločitev ni pametna. Po Brejčevih besedah lahko stranka sicer naredi dobre politične poteze, a jih nato z nerazumnimi taktičnimi odločitvami hitro sama pokvari.

Brejc je v nadaljevanju opozoril tudi na širši vzorec političnega delovanja v volilnih kampanjah. Po njegovih besedah volivci praviloma ne berejo programov, četudi so ti pomembni, temveč se odločajo na podlagi vtisa, ki ga naredijo voditelji. Ljudje po njegovem mnenju gledajo posameznika in se nato odločijo, ali so zanj ali proti njemu. Ključno vlogo pri tem imajo močni politični voditelji. Brejc je ocenil, da sta tako Janez Janša kot Robert Golob močna voditelja, medtem ko opozicija, kot se je predstavila v pogovoru, tega vtisa ni ustvarila. Prav v tem vidi eno osrednjih težav opozicijskega prostora zunaj SDS.

Brejc: SDS naj se najprej pouči o civilni družbi

Dotaknil se je tudi razprav o civilni družbi. Ob tem je spomnil na delo Jožeta Pučnika in njegovo knjigo Kultura, družba in tehnologija, pri kateri je sodeloval tudi sam, ter poudaril, da tretje poglavje govori prav o civilni družbi in njenem pomenu. Po njegovem mnenju bi bilo koristno, da bi se s tem delom seznanili tudi v opoziciji, predvsem v SDS, saj bi tako sploh razumeli, kaj civilna družba je in zakaj ima pomembno vlogo v demokratičnem sistemu. Takšno nepoznavanje osnovnih pojmov je Brejc označil kot nezaslišano.

Miha Brejc je v oddaji Odmevi ocenil, da odsotnost Janeza Janše pri pogovoru opozicije škodi njemu in SDS ter da takšna odločitev ni pametna. Foto: Bojan Puhek

Brejc: Golob je pokazal, da je vlada v mandatu nekaj naredila

Brejc se je v komentatorskem delu oddaje Odmevi odzval tudi na nastop predsednika vlade Robert Golob, ki je bil gost televizijskega pogovora na nacionalni televiziji, kjer se je z njim pogovarjala Tanja Gobec. Ocenil je, da je bil ta Golobov nastop mnogo boljši kot njegovi prejšnji. Po njegovih besedah se mu zdi, da se je predsednik vlade že navadil politike in da je znal izpostaviti prave poudarke svojega delovanja. Čeprav po njegovem mnenju ni bilo priložnosti, da bi povedal vse, je vendarle pokazal, da je ta vlada nekaj naredila, in bil pri tem konkreten.

Predsednik vlade Robert Golob je bil gost televizijskega pogovora na nacionalni televiziji, kjer je po oceni Mihe Brejca pokazal, da je vlada v mandatu vendarle opravila konkretno delo. Foto: Profimedia

Brejc: Ne strinjam se s trditvami, da je slovensko zdravstvo zanič

Brejc se je odzval tudi na pavšalne ocene o razpadu javnih sistemov, zlasti zdravstva. Izrecno je poudaril, da se s trditvami, da je slovensko zdravstvo zanič, ne more strinjati. Kot pacient je navedel lastne zelo dobre izkušnje, med drugim na hematologiji in na Onkološkem inštitutu, ter poudaril, da ni res, da je zdravstveni sistem kot celota slab. Po njegovem mnenju so tudi številni zdravstveni domovi zelo kakovostni.

Težavo vidi predvsem v vodenju sistema. Opozoril je, da je zmotno prepričanje, da mora zdravstvene ustanove voditi zdravnik. Po njegovem mnenju so zdravniki za to pogosto predragi in za vodenje nimajo ustreznih znanj, saj niso izobraženi za menedžment. Poudaril je, da vsi zdravniki nimajo znanja s področja upravljanja, kar predstavlja sistemski problem, ki se ga v razpravah prepogosto spregleda.