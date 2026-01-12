Gibanje Svoboda se vztrajno približuje SDS

Gibanje Svoboda se je še bolj približalo SDS, kaže zadnja javnomnenjska anketa Mediane, razlika med prvima dvema strankama pa je tri odstotne točke. Če bi bile volitve v nedeljo, bi po januarskih podatkih, ki so jih objavili pri Delu, parlamentarni prag prestopilo osem strank. Največ razlogov za skrb imajo v Levici, ki bi jo izbralo le 2,1 odstotka anketiranih in praga po zadnjih podatkih ne bi prestopila in v Prerodu Vladimirja Prebiliča, ki bi ga obkrožilo 1,5 odstotka vprašanih.

SDS in Svoboda trdno na vrhu

Po podatkih ankete, ki jih je med 729 sodelujočimi od 6. do 8. januarja za Delov Barometer izvedla Mediana, se je Gibanje Svoboda (GS) še nekoliko bolj približalo na lestvici vodilni SDS. Če bi bile volitve jutri, bi SDS volilo 21,3 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda pa 18,3 odstotka.

Tretji na lestvici so SD s 6,6 odstotka opredeljenimi anketiranci, Resnica s 4,2, NSi s 3,9 in Demokrati Anžeta Logarja, ki bi jih volilo 3,8 anketiranih. Ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev, saj 16 odstotkvo anketirancev ne ve, koga bi izbrali, dvajsetina pa glasu ne bi namenila nikomur, bi štiriodstotni parlamentarni prag tako prestopilo skupaj osem strank, vključno s Pirati, ki so od decembra podvojili rezultat (3,7 oziroma 4,9 odstotka opredeljenih) in SNS (3,3 oziroma 4,5 odstotka).

Levica in Prerod bi izpadli

Stranki Levica in Prerod po zadnji javnomnenjski anketi praga ne bi prestopili. Levico bi izbralo 2,1 odstotek anketiranih oziroma 2,8 odstotka opredeljenih, Prerod pa bi, če bi bile volitve jutri, podprlo 1,5 odstotka vprašanih, kar je več kot pol manj kot pred dvema mesecema. Novembra se je na primer za Prerod opredelilo skoraj štiri odstotke anketiranih.

Ocena Golobove vlade

V primerjavi deleža pozitivnih in negativnih ocen dela vlade Roberta Goloba, podpora vztrajno raste. Pozitivno jo v zadnji meritvi ocenjuje 30 odstotkov vprašanih.

Fajonova prehitela Logarja, največji padec Prebiliča in Jankovića

V oceni dela politikov v letu 2025 in 2026 prepričljivo vodi predsednica republike Nataša Pirc Musar, drugi je predsednik SD Matjaž Han, sledi mu predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Tanja Fajon je tokrat prehitela prejšnji mesec četrtouvrščenega predsednika Demokratov Anžeta Logarja. Največji padec z novim letom beleži evropski poslanec in predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, ki je zdrsnil za deset mest, s petega na petnajsto. Drugi največji padec je zabeležil ljubljanski župan zoran Jankvić, ki se je znašel na dnu lestvice ocene dela politikov. Šest mest višje se je povzpel minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec. Oceno Mateja Tašnerja Vatovca je Mediana merila še preden je uradno prestopil v SD.