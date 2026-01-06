V Gibanju Svoboda so ob razpisu volitev optimistični, da je zdaj pravi čas, da pokažejo dosežke iztekajočega se mandata. Program in kandidatno listo, na kateri si želijo tudi predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, bodo predstavili februarja. Ključen cilj na volitvah pa je za danes največjo vladno stranko ponovna levosredinska vlada.

Predstavitev volilnega programa in liste kandidatov, s katerimi se bodo podali v volilno tekmo, v Gibanju Svoboda načrtujejo v prvi polovici februarja, ko bodo na volilni oziroma programski konvenciji predstavili "vse, vezano na državnozborske volitve", je v današnji izjavi za medije sporočil generalni sekretar stranke Matej Grah.

Zatrdil je, da so z listo daleč, je pa še ne razkrivajo, kot tudi ne volilnih okrajev posameznih kandidatov. "Najprej se bo sestal izvršni odbor, kjer bo predstavljen osnutek, in potem bomo na svetu stranke odločali o celotni listi in okrajih," je pojasnil strankarske postopke.

Grah: Želimo si, da bi bila Klakočar Zupančič prva med poslanci na listi Svobode

Ob ugibanjih o ne najboljših odnosih oziroma komunikaciji s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in njeni kandidaturi na listi stranke, pa je generalni sekretar dejal, da si zelo želijo, da bo prva med poslanci na listi Svobode, in je prepričan, da tako bo.

Kot je dodal, pa je predvolilno obdobje tudi obdobje mnogih govoric. Tako je navedel, da so v stranki opravili pogovore z vsemi evidentiranimi kandidati. "S predsednico državnega zbora smo v rednih stikih, nenazadnje je Urška Klakočar Zupančič ustanovna članica stranke, bila je tudi podpredsednica, s svojim delom v državnem zboru je dokazala, da lahko premika meje, postavila je na novo določene standarde, za katere smo zelo hvaležni," je dejal o odnosu stranke s Klakočar Zupančič.

Sicer pa so v največji vladni stranki prepričani, da bodo na volitvah lahko pokazali rezultate dozdajšnjega dela. Po Grahovih besedah pa se tudi zavedajo, da je socialna država, v kateri bodo ljudje bolje živeli, "mogoča izključno samo z levosredinsko vlado". Ta je tudi poglavitni cilj na volitvah v DZ, je izpostavil Grah. Kot je dodal, na koncu ne bo pomembno, ali bo Svoboda dobila 35, 30 ali 32 poslancev, pač pa da dobijo dovolj glasov za sestavo levoosredinske vlade.

Grah komentiral prestop Tašner Vatovca

