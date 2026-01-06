Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
6. 1. 2026,
16.07

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Gibanje Svoboda volitve Robert Golob Robert Golob Urška Klakočar Zupančič Matej Grah

Torek, 6. 1. 2026, 16.07

1 minuta

Za Svobodo volilni cilj ponovna levosredinska vlada #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

V Gibanju Svoboda so ob razpisu volitev optimistični, da je zdaj pravi čas, da pokažejo dosežke iztekajočega se mandata. Program in kandidatno listo, na kateri si želijo tudi predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, bodo predstavili februarja. Ključen cilj na volitvah pa je za danes največjo vladno stranko ponovna levosredinska vlada.

Predstavitev volilnega programa in liste kandidatov, s katerimi se bodo podali v volilno tekmo, v Gibanju Svoboda načrtujejo v prvi polovici februarja, ko bodo na volilni oziroma programski konvenciji predstavili "vse, vezano na državnozborske volitve", je v današnji izjavi za medije sporočil generalni sekretar stranke Matej Grah.

Zatrdil je, da so z listo daleč, je pa še ne razkrivajo, kot tudi ne volilnih okrajev posameznih kandidatov. "Najprej se bo sestal izvršni odbor, kjer bo predstavljen osnutek, in potem bomo na svetu stranke odločali o celotni listi in okrajih," je pojasnil strankarske postopke.

Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar razkrila, komu bo podelila mandat na državnozborskih volitvah #video

Grah: Želimo si, da bi bila Klakočar Zupančič prva med poslanci na listi Svobode

Ob ugibanjih o ne najboljših odnosih oziroma komunikaciji s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in njeni kandidaturi na listi stranke, pa je generalni sekretar dejal, da si zelo želijo, da bo prva med poslanci na listi Svobode, in je prepričan, da tako bo.

Kot je dodal, pa je predvolilno obdobje tudi obdobje mnogih govoric. Tako je navedel, da so v stranki opravili pogovore z vsemi evidentiranimi kandidati. "S predsednico državnega zbora smo v rednih stikih, nenazadnje je Urška Klakočar Zupančič ustanovna članica stranke, bila je tudi podpredsednica, s svojim delom v državnem zboru je dokazala, da lahko premika meje, postavila je na novo določene standarde, za katere smo zelo hvaležni," je dejal o odnosu stranke s Klakočar Zupančič.

Sicer pa so v največji vladni stranki prepričani, da bodo na volitvah lahko pokazali rezultate dozdajšnjega dela. Po Grahovih besedah pa se tudi zavedajo, da je socialna država, v kateri bodo ljudje bolje živeli, "mogoča izključno samo z levosredinsko vlado". Ta je tudi poglavitni cilj na volitvah v DZ, je izpostavil Grah. Kot je dodal, na koncu ne bo pomembno, ali bo Svoboda dobila 35, 30 ali 32 poslancev, pač pa da dobijo dovolj glasov za sestavo levoosredinske vlade.

Grah komentiral prestop Tašner Vatovca

Kaj je o današnjem prestopu vodje poslancev Levice Mateja Tašnerja Vatovca v SD povedal Grah, si lahko preberete v spodnjem članku. 

Matej Tašner Vatovec
Novice Matej Tašner Vatovec v SD. Asta Vrečko: Izdal nas je.
Gibanje Svoboda volitve Robert Golob Robert Golob Urška Klakočar Zupančič Matej Grah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.