Varovalke za zaščito evropskih kmetov pred morebitnimi negativnimi posledicami trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim blokom Mercosur so dovolj močne, je danes v Bruslju dejala kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Po srečanju kmetijskih ministrov EU je napovedala, da bodo zaščitili tudi slovenske kmete.

"Slovenija je izredno majhen trg, pričakuje se manjši vpliv na gospodarstvo in kmetijstvo," je glede vpliva trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem, ki pred podpisom potrebuje še podporo članic Unije, povedala Čalušić. Slovenski strokovnjaki, ki spremljajo trgovinske sporazume, po njenih navedbah ocenjujejo, da bodo učinki sporazuma za Slovenijo pozitivni.

"Temu bomo sledili, bili pozorni in v vsakem trenutku absolutno zaščitili slovenskega kmeta," je zagotovila.

Zaščiti kmetov v EU bodo namenjene posebne varovalke

Zaščiti kmetov v EU pred morebitnimi posledicami sporazuma bodo sicer namenjene posebne varovalke, ki bodo v primeru negativnih učinkov na evropski kmetijski trg omogočale začasno zamrznitev znižanih carin na uvoz kmetijskih izdelkov iz južnoameriškega trgovinskega bloka. Zaščitni ukrepi med drugim predvidevajo sistematično in proaktivno spremljanje uvoza tovrstnih proizvodov, o čemer bo Evropska komisija na pol leta poročala državam članicam in evroposlancem.

Čalušić je v izjavi po srečanju povedala, da so te varovalke dovolj močne, in poudarila pomen rednega poročanja s strani komisije. Poleg tega je kot zelo pomembno izpostavila, da bo mogoče ukrepe sprožiti tudi retroaktivno od 1. januarja letos.

Pred za petek predvidenim glasovanjem držav članic o sporazumu je dejala, da bi bil ta lahko sprejet, "saj nobena država članica ni izrazila zelo jasnega negativnega stališča do samega sporazuma".

Pozdravila je pismo Ursule von der Leyen

Obenem je pozdravila torkovo pismo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v luči pogovorov članic o sporazumu z Mercosurjem predstavila predlog ugodnejše rešitve za financiranje podpore evropskim kmetom v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna unije. Članicam bi bilo več sredstev za ta namen na voljo že od začetka izvajanja finančne perspektive leta 2028.

Decembra 2024 sklenjeni sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom sicer predvideva postopno znižanje carin na uvoz ključnih industrijskih in več agroživilskih proizvodov iz EU v Južno Ameriko.

Južnoameriški kmetje pa bodo med drugim v EU lažje izvažali govedino, perutnino in sladkor, a bo trgovina s temi dobrinami zaščitena s kvotami in posebnimi ukrepi. Podpis je bil sprva predviden za konec septembra, vendar pa so ga zaradi nezadostne podpore med članicami Unije preložili. Če bo v petek prejel zadostno podporo, bi ga lahko podpisali v ponedeljek.