Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
20.37

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropa ukinitev letov davki pristojbine letalska družba Ryanair

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 20.37

17 minut

Ryanair ukinja številne povezave

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Letalo Ryanair | Zaradi rastočih stroškov irski nizkocenovni prevoznik ukinja številne lete po Evropi. | Foto Guliverimage

Zaradi rastočih stroškov irski nizkocenovni prevoznik ukinja številne lete po Evropi.

Foto: Guliverimage

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je za leto 2026 napovedal krepke reze v številu letalskih prog po Evropi. Zmanjšanje pripisuje visokim letališkim pristojbinam in novim davkom ter hkratnemu upadu konkurenčnosti v primerjavi z državami, ki te stroške znižujejo, denimo Hrvaška, Italija in Maroko.

Ryanair v Nemčiji načrtuje ukinitev 24 povezav, kar bi pomenilo zmanjšanje števila razpoložljivih sedežev za 800 tisoč. Tako naj bi se po zimski sezoni ukinile linije v Leipzigu, Dresdnu in Dortmundu. Odločitev sledi že napovedanemu zmanjšanju povezav v Hamburgu, Berlinu, Kölnu, Memmingenu in Frankfurt-Hahnu.

Tudi nekatera španska letališča bodo krepko občutila zmanjšanje linij, saj naj bi bilo v poletni sezoni po rezu na voljo 1,2 milijona sedežev manj kot doslej. Ukinjeni bodo vsi leti v Asturijo in tudi mesto Vigo, zmanjšano pa bo število povezav v Santander, Zaragozo in na Kanarske otoke. Pred časom so v Ryanair že ukinili svoje baze v Santiagu de Compostela, Jerezu in Valladolidu pa tudi Tenerife Sever. 

Ryanair
Novice Italija je zaradi zlorabe tržnega položaja pošteno oglobila Ryanair

V Franciji so pred časom zaradi rasti letaliških pristojbin ukinili lete v Bergerac, Brive ter Strasbourg in po napovedih naj bi se letos poleti ukinili še z več regionalnih letališč. 

Na udaru je tudi Belgija, saj naj bi zaradi novega letalskega davka v višini deset evrov na potnika, ukinili 20 letov oziroma milijon sedežev v Bruslju in Charleroiju. Zaradi tega so prizadete povezave z Milanom, Barcelono, Lizbono, Rimom, Krakovom in Majorko. 

S Portugalske po novem ne bo več povezave z Azori, kar bo prizadelo 400 tisoč potnikov. Zmogljivosti nameravajo zmanjšati tudi v Portu in Lizboni, razlog so visoke pristojbine portugalskega letalskega operaterja ANA. 

V Banja Luko v BiH bodo skrčili število letov s šestih na dva, in sicer na linijah Dunaj, Memmingen in Baden-Baden. Tudi v Nišu bodo poleti zmanjšali število letov na Dunaj in Malto na dva tedensko, saj nameravajo kapacitete preseliti na Hrvaško, kjer je v sezoni rastoče povpraševanje. 

Ryanair, stavka, odpoved poleta
Novice Ryanair: od prihodnjega tedna le še z digitalno vozovnico
Ryanair, stavka, odpoved poleta
Novice Ryanair bo zaposlenim dal 2,5 evra za ovajanje potnikov
Ryanair
Novice Ryanair odpovedal več kot 170 letov

Evropa ukinitev letov davki pristojbine letalska družba Ryanair
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.