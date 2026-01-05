Ryanair ukinja številne povezave

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je za leto 2026 napovedal krepke reze v številu letalskih prog po Evropi. Zmanjšanje pripisuje visokim letališkim pristojbinam in novim davkom ter hkratnemu upadu konkurenčnosti v primerjavi z državami, ki te stroške znižujejo, denimo Hrvaška, Italija in Maroko.

Ryanair v Nemčiji načrtuje ukinitev 24 povezav, kar bi pomenilo zmanjšanje števila razpoložljivih sedežev za 800 tisoč. Tako naj bi se po zimski sezoni ukinile linije v Leipzigu, Dresdnu in Dortmundu. Odločitev sledi že napovedanemu zmanjšanju povezav v Hamburgu, Berlinu, Kölnu, Memmingenu in Frankfurt-Hahnu.

Tudi nekatera španska letališča bodo krepko občutila zmanjšanje linij, saj naj bi bilo v poletni sezoni po rezu na voljo 1,2 milijona sedežev manj kot doslej. Ukinjeni bodo vsi leti v Asturijo in tudi mesto Vigo, zmanjšano pa bo število povezav v Santander, Zaragozo in na Kanarske otoke. Pred časom so v Ryanair že ukinili svoje baze v Santiagu de Compostela, Jerezu in Valladolidu pa tudi Tenerife Sever.

V Franciji so pred časom zaradi rasti letaliških pristojbin ukinili lete v Bergerac, Brive ter Strasbourg in po napovedih naj bi se letos poleti ukinili še z več regionalnih letališč.

Na udaru je tudi Belgija, saj naj bi zaradi novega letalskega davka v višini deset evrov na potnika, ukinili 20 letov oziroma milijon sedežev v Bruslju in Charleroiju. Zaradi tega so prizadete povezave z Milanom, Barcelono, Lizbono, Rimom, Krakovom in Majorko.

S Portugalske po novem ne bo več povezave z Azori, kar bo prizadelo 400 tisoč potnikov. Zmogljivosti nameravajo zmanjšati tudi v Portu in Lizboni, razlog so visoke pristojbine portugalskega letalskega operaterja ANA.

V Banja Luko v BiH bodo skrčili število letov s šestih na dva, in sicer na linijah Dunaj, Memmingen in Baden-Baden. Tudi v Nišu bodo poleti zmanjšali število letov na Dunaj in Malto na dva tedensko, saj nameravajo kapacitete preseliti na Hrvaško, kjer je v sezoni rastoče povpraševanje.