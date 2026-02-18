Ryanair uresničil svoje grožnje - zakaj bi bilo to lahko dobro za Slovenijo?

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair, sicer znan tudi kot neizprosen pogajalec, uresničuje svoje napovedi in drastično zmanjšuje število svojih poletov v državah, kjer so pristojbine in dajatve visoke. Ob tem se več poletov nasmiha nam bližnjima državama.

Največje reze bodo zaznali v Nemčiji in Belgiji, kjer so, kot navajajo pri Ryanairu, pristojbine in dajatve še posebej visoke. Nizkocenovnik s sedežem na Irskem je že novembra lani napovedal ukinitev kar 24 povezav, predvsem z nemških letališč, kot so Hamburg, Berlin, Köln in Frankfurt-Hahn, kar pomeni 800 tisoč potniških mest manj.

Nemčija izstopa

Davki za zračni promet v Nemčiji so med najvišjimi v Evropi in v ostrem nasprotju z drugimi evropskimi državami, kot so Irska, Poljska in Španija, kjer tovrstni davki ne obstajajo ali so bistveno nižji. To negativno vpliva na konkurenčnost nemškega letalskega trga, je večkrat opozoril prepoznavni prvi mož Ryanaira Michael O'Leary.

Sproščene letalske kapacitete bo Ryanair premaknil v države z ugodnejšimi pogoji. Na tem seznamu sta tudi Italija in Hrvaška, kar je lahko zanimivo za slovenske potnike, saj je Slovenija ena izmed redkih evropskih držav, kamor Ryanair ne leti.

Nemčija ima zelo visoke dajatve in pristojbine v letalskem prometu. Na fotografiji glavno frankfurtsko letališče, kamor Ryanair ne leti. Foto: Srdjan Cvjetović

Odločitve niso sprejeli za vse večne čase

Odločitev o slabljenju nemškega trga sicer ni nepovratna, ker je odhajajoče povezave Ryanair pripravljen ponovno vzpostaviti, če bo nemška vlada znižala davke in pristojbine.

V Belgiji bodo novi letalski davki skoraj podvojili skupne zneske pristojbin, zato bo Ryanair zmanjšal število poletov v Belgijo in iz nje za skoraj četrtino. O'Leary je bil kritičen tudi do belgijskih oblasti: "Belgijski davčni sistem bi moral biti bolj prijazen za spodbujanje turizma in gospodarskega razvoja, namesto da ovira letalske povezave."

Nove priložnosti za Hrvaško, Italijo in Švedsko

Tako se bo Ryanair močneje usmeril v države, kjer so pogoji zanj ugodnejši. Več poletov se tako obeta našima sosedama Hrvaški in Italiji ter Švedski in Maroku, kar lahko pomeni boljšo turistično povezanost in višjo gospodarsko rast. In to zna Ryanair dobro zaračunati v svojo korist.

Poznavalci panoge razkrivajo, da Ryanair zahteva velike ugodnosti in subvencije za odpiranje letalskih povezav. Te neredko tudi dobi, zlasti v državah, ki si želijo povečati število turističnih prihodov z letali. Celo turistično zelo razvite države, kot sta Španija in Francija, spodbujajo Ryanair ter tudi druge letalske prevoznike k povezavam v manj znane kraje, tudi Poljska je prav z nizkocenovniki oživila svoji letališči v Wroclawu in Katowicah. Takšne subvencije lahko dosegajo tudi (več)milijonske zneske za posamezno novo povezavo.

Z novim Ryanairovim voznim redom bo Dubrovnik, eno od sedmih hrvaških letališč, kamor leti Ryanair, dobil dve novi povezavi: z Budimpešto in Gdanskom. Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Rezi tudi v Španiji in na Azorih

Ryanair je na bojni nogi tudi s španskimi letališči. Čeprav so v tej kraljevini državne letalske dajatve med ugodnejšimi, je Ryanairu na žulj stopil španski letališki upravitelj Aena, ki je napovedal znatno višanje letaliških pristojbin.

Tako bo Ryanair zmanjšal svojo prisotnost na manjših regionalnih letališčih, kot so Santiago de Compostela, Asturias in Vigo (na zadnjem ga od 1. januarja letos že ni več), ter se usmeril le na dve največji španski mesti, Madrid in Barcelono.

Podobna zgodba se odvija tudi v drugi državi Pirenejskega polotoka, na Portugalskem – natančneje na portugalskem otočju Azori. Tam so ravno tako zvišali pristojbine in na odgovor Ryanaira ni bilo treba čakati dolgo – zmanjšali bodo pogostost poletov med celinsko Portugalsko in Azori.

Ryanair bo zmanjšal število poletov med Azorskimi otoki (na fotografiji) in celinsko Portugalsko. Foto: Shutterstock

Slovenije ni na Ryanairovem vidiku

Slovenija ostaja na kratkem seznamu evropskih držav, kamor Ryanair ne leti. Če izvzamemo San Marino, Monako, Andoro, Liechtenstein in Vatikan, ki nimajo svojega mednarodnega letališča, ostanejo poleg Slovenije še Islandija, Kosovo, Moldavija in Severna Makedonija. Pogajanja so sicer že večkrat potekala, a končnega dogovora niso sklenili.

Nekateri so celo upali, da bi Ryanair lahko uporabil mariborsko letališče, toda Ryanair zahteva najmanjšo (ne ravno nizko) zasedenost vsake svoje povezave, hitro obračanje letal (njihov standard je 25 minut) in nizke pristojbine, kar Maribor težko zagotovi. Kaj pa Ljubljana? Utemeljeno domnevamo, da bi Ljubljana lahko zagotovila tako potnike kot hitro storitev, a da se pri številkah niso ujeli.