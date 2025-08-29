Ryanair bo zaposlenim dal 2,5 evra za ovajanje potnikov

Ryanair bo letališkemu osebju plačal povečane in neomejene bonuse v višini 2,50 evra za vsako neskladno ročno prtljago, ki jo odvzamejo potniku, je sporočil šef letalske družbe. Izvršni direktor Michael O'Leary brani politiko letalske družbe in pravi, da bo odpravljena tudi mesečna omejitev 80 evrov, poroča časopis The Guardian.

Potnikom, katerih ročna prtljaga presega največje dovoljene dimenzije za majhen kovček, se zaračuna pristojbina do 75 funtov (90 evrov), njihova prtljaga pa se odda v prtljažni prostor.

Globe so nekatere potnike ogorčile, zlasti ko se je izkazalo, da so osebje na vhodu za vkrcanje spodbujali k opazovanju prevelike prtljage.

Vendar pa se Michael O'Leary, izvršni direktor Ryanaira, ne kesa. Pravi, da bo letalska družba zvišala bonuse, da bi prtljaga ostala pravilne velikosti. "Zvišali ga bomo z 1,50 na 2,50 evra, verjetno od začetka zimskega voznega reda novembra letos," je dejal. "In za to se absolutno ne opravičujem," je dodal.

O'Leary je dejal tudi, da bo letalska družba odpravila omejitev bonusa, ki trenutno znaša 80 evrov na mesec, s čimer spodbujajo osebje, da opazi čim več neskladne prtljage. "Ljudi je treba spodbujati. Želim, da naši zaposleni v zemeljski službi lovijo ljudi, ki goljufajo sistem," je neizprosen O'Leary.

Stiskanje prtljage

Vsi potniki lahko v kabino brezplačno prinesejo majhno torbo, ki se prilega pod sedež, z največjimi dimenzijami 40 x 30 x 20 centimetrov. Drugo ročno prtljago, običajno majhen kovček na kolesih, do 55 x 40 x 20 centimetrov, lahko prinesejo na krov za doplačilo, ki je običajno nižje od cene, plačane za oddajo prtljage v prtljažni prostor.

Podobno politiko izvaja tudi osebje Swissporta, ki upravlja lete EasyJeta. Osebje prejema bonuse v višini 1,2 funta (1,4 evra) na izločitev prtljage, da bi pri vkrcanju uveljavljali podobna pravila kot Ryanair.

"Še vedno pa me bega število ljudi z nahrbtniki, ki mislijo, da bodo prišli skozi prekleta vrata, mi pa nahrbtnika ne bomo opazili. Bomo. In vi boste plačali za nahrbtnik. Ne boste šli naprej, če vam to ne ustreza," pravi izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary. Foto: Reuters O'Leary je dejal, da je zaskrbljenost zaradi manjših kršitev pretirana: "Redno se vkrcavam na letala v Dublinu in nimamo težav z majhno prtljago, to je mit. Nekateri potniki trdijo 'oh, samo zadrga je bila zunaj', ampak če je zadrga edina stvar, ki je bila zunaj merilnika velikosti, ni težav."

Dodal je: "Še vedno pa me bega število ljudi z nahrbtniki, ki mislijo, da bodo prišli skozi prekleta vrata, mi pa nahrbtnika ne bomo opazili. Bomo. In vi boste plačali za nahrbtnik. Ne boste šli naprej, če vam to ne ustreza."

O'Leary je dejal, da se število ljudi, ki plačujejo pristojbine, zmanjšuje. "Ne poskušamo ujeti ljudi na laži. Večina potnikov, 99,9 odstotka, upošteva pravila. Število ljudi, ki plačajo pristojbino za prtljago na vratih, je manjše od 0,1 odstotka naših potnikov, kar pa je še vedno 200 tisoč potnikov na leto."

"Torej imamo več dela, da se jih znebimo, a je število tistih, ki plačujejo pristojbino za prtljago na vratih, majhno. Prejmejo pa nesorazmerno veliko medijske pozornosti, a odkrito povedano, nas to pravzaprav ne zanima," poudarja.

Na tiskovni konferenci v Londonu je novinarjem dejal: "Kar nadaljujte poročanje, saj želimo, da vsi upoštevajo pravila. Če upoštevate pravila, ni težav. Vodimo zelo učinkovito, cenovno ugodno letalsko družbo in ne dovolimo, da bi nam kdo stal na poti."