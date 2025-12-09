Kje v Evropi bodo silvestrske zdravice najdražje?

Če si božično-novoletnih praznikov ne znate predstavljati brez alkoholnih meglic, se je nekaterim državam bolje izogniti. Cene alkohola se po Evropi zelo razlikujejo, pogosto zaradi davkov, ki jih države uporabljajo za zmanjšanje škode zaradi alkohola, piše Euronews. Po podatkih Eurostata gre v povprečju 1,50 evra od vsakih 100 evrov, ki jih gospodinjstva porabijo za blago in storitve v EU, za alkoholne pijače. Kljub temu se delež alkoholnih pijač v porabi gospodinjstev med državami zelo razlikuje.

Seveda nima smisla primerjati, koliko stane vrček piva pri nas ali na primer v Nemčiji. Bolj poveden glede razlik je indeks ravni cen, ki primerja ceno iste košarice alkoholnih pijač po Evropi.

Povprečje EU je določeno na 100, kar pomeni, da če ta košarica na ravni EU stane 100 evrov, indeks pokaže, koliko bi stala v posamezni državi. Raven cen nad 100 pomeni, da je država dražja od povprečja EU. Rezultat pod 100 pomeni, da je cenejša.

Najdražje so nordijske države, Turčija in Irska

V primerjavo so uvrščene evropske države, ki so članice EU, kandidatke ali države EFTA. Od lani je alkohol najdražji na Islandiji, kjer ljudje plačajo 285 evrov za pijačo, ki v EU v povprečju stane 100 evrov. To je kar 185 odstotkov nad povprečjem EU.

Na drugem mestu lestvice je Norveška z 226 evri, sledita Finska (210 evrov) in Turčija (203 evrov). To pomeni, da v teh državah alkoholne pijače stanejo več kot dvakrat toliko, kot znaša povprečje EU. Tesno za petami jim je Irska s 198 evri.

Kot rečeno, vrh lestvice tvorijo tri nordijske države. Nadpovprečno drag alkohol je tudi v drugih dveh – na Švedskem (146 evrov) in Danskem (125 evrov).

Najcenejši je alkohol v Italiji, Nemčiji in Avstriji

"Obstaja pomembna razlika med ceno alkohola in cenovno dostopnostjo alkohola," je za Euronews Business povedal profesor Colin Angus z Univerze v Sheffieldu. Država z nizkimi cenami alkohola, a nizkimi razpoložljivimi dohodki ima lahko še vedno nizko cenovno dostopnost, lahko pa velja tudi nasprotno. Foto: Shutterstock Najcenejše cene alkohola so zabeležene v Italiji, Nemčiji in Avstriji.

Cena alkoholnih pijač, ki v EU stanejo 100 evrov, je v Italiji le 84 evrov. To pomeni, da so cene alkoholnih pijač 16 odstotkov nižje od povprečja EU.

V Nemčiji so cene alkohola 87 evrov in v Avstriji 90 evrov povprečja EU.

V Španiji stane ista košarica pijač 91 evrov. To pomeni, da je alkohol v "velikih štirih" gospodarstvih EU na splošno cenejši od povprečja EU. Nekoliko nad povprečjem je le Francija s 102 evroma.

Dohodka ni v primerjavi

Dohodki v posamezni državi niso vključeni v primerjavo cen, kar pomeni, da razvrstitev ne upošteva plač ali drugih meril osebnega dohodka.

"Obstaja pomembna razlika med ceno alkohola in cenovno dostopnostjo alkohola," je za Euronews Business povedal profesor Colin Angus z Univerze v Sheffieldu. Država z nizkimi cenami alkohola, a nizkimi razpoložljivimi dohodki ima lahko še vedno nizko cenovno dostopnost, lahko pa velja tudi nasprotno.

"Davek je ključni dejavnik, ki povzroča razlike v cenah. Višji davki na alkohol so eden najpomembnejših dejavnikov višjih cen alkohola v nekaterih evropskih državah, zlasti v severni Evropi," je dodal Angus. Opozarja, da so v severnoevropskih regijah, kot so Skandinavija, Irska in tudi Združeno kraljestvo, višje davčne stopnje običajno odziv na visoko raven uživanja alkohola in škode, povezane z njo.

"Večina sredozemskih držav ima danes veliko nižjo raven uživanja alkohola in škode ter posledično manjšo potrebo po višjih davčnih stopnjah za odvračanje od prekomernega pitja," Angus pojasnjuje razlike v obdavčitvi alkohola.

Slovenija na Eurostatovi lestvici sodi med države z nadpovprečno visokimi cenami alkohola (109 evrov).

Pod povprečjem EU so od nam bližnjih držav še Češka, Slovaška, Madžarska in BiH. Hrvaška se z indeksom 126 uvršča precej visoko.

Trošarine ponekod prinesejo polovico cene

Jakob Manthey z Univerze v Hamburgu pa poudarja, da so višje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne pijače ključni dejavnik razlik v cenah alkohola. Na primer leta 2020 so peterico držav v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije z najvišjim deležem davkov na alkohol v maloprodajni ceni piva sestavljale Finska, Turčija, Norveška, Estonija in Islandija. Davčni deleži so se gibali med 28 in 39 odstotki, davčni deleži pa so za žgane pijače še večji – lahko znašajo 50 odstotkov ali več. V državah z nizko obdavčitvijo pa je davčni delež deset odstotkov ali manj.

"Podatki tako kažejo, da lahko trošarine določijo velik del maloprodajne cene," pravi Manthey. Poudaril je, da zvišanje davčnega bremena ni povezano le z zmanjšanjem porabe, saj zvišanje davkov povečuje tudi državne davčne prihodke.

Angus opozarja na še en pomemben dejavnik pri določanju stopenj obdavčitve alkohola. To je proizvodnja alkohola, vsaj v primeru vina. Po vsej Evropi so države, ki proizvajajo vino v precejšnjih količinah, skoraj izključno brez davčnih stopenj za vino ali pa so te zelo nizke. Po drugi strani pa države, ki ne proizvajajo vina, tega običajno obdavčijo višje.