Ryanair napovedal veliko spremembo, potniki so razburjeni in pozivajo k bojkotu

Letalski prevoznik Ryanair namerava do maja 2025 popolnoma ukiniti papirnate letalske vozovnice, s čimer bi postali prva letalska družba na svetu, ki bi izdajala le digitalne vozovnice. Potniki nad napovedano spremembo niso navdušeni, pojavili so se celo pozivi k bojkotu letalske družbe, poroča britanski Metro.

Izvršni direktor nizkocenovne letalske družbe Ryanair Michael O’Leary je oktobra lani prvič razkril načrte o ukinitvi papirnatih letalskih vozovnic. "Naš cilj je ukiniti okenca za prijavo na polet na letališčih, tako kot smo to storili s števci za prtljago. Vse se bo upravljalo prek aplikacije, tako da bo postopek v celoti digitaliziran in papir v celoti odpravljen," je takrat razložil O’Leary.

Posledično to pomeni, da bodo potniki vse urejali v aplikaciji in papirnatih letalskih vozovnic ne bodo več potrebovali. O’Leary je prepričan, da bodo s to spremembo potovanja lažja za vse. Letalske vozovnice nameravajo ukiniti do maja 2025, s tem pa bi postali prvi letalski prevoznik na svetu, ki posluje popolnoma brez papirja.

Kaj se zgodi, če se vam telefon pokvari na letališču?

V nujnih primerih, ko se potniku recimo pokvari telefon, bodo letalsko vozovnico natisnili. Za zdaj niso pojasnili, ali bo treba za to storitev plačati. Kot je razvidno z njihove spletne strani, pristojbina za tiskanje nove letalske vozovnice zdaj znaša 20 funtov oziroma 24 evrov.

Vrstijo se pozivi k bojkotu

Napovedana sprememba je med potniki povzročila pravo razburjenje. Nekateri na družbenih omrežjih pozivajo celo k bojkotu letalske družbe.

"Ljudje bi jih morali preprosto bojkotirati. Nimajo vsi pametnega telefona ali aplikacij," je zapisal uporabnik družbenih omrežij Raymond Skinner ljudi pozval, naj raje izberejo EasyJet.

"Zakaj bi ustvaril še večji pritisk na ljudi? Kaj pa če telefon ali aplikacija ne delata, kaj potem?" se sprašuje Eann McInnes.

Na drugi strani pa nekateri spremembo pozdravljajo. Že zdaj Ryanairovo aplikacijo uporablja 60 odstotkov potnikov, kar pomeni, da nanje napoved o ukinitvi papirnatih letalskih vozovnic ne bo kaj dosti vplivala.