Ste v tem času leteli z Ryanairom? Morda ste upravičeni do odškodnine.

AGCM irski družbi očita, da potrošnikov ni ustrezno obveščala, kdaj se je možno prijaviti na let preko spleta in o tem, da se lahko v primeru neupoštevanja roka spletne prijave, ki ga je določil Ryanair, povečajo stroški, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Če se potnik torej ne prijavi na let prek spleta v roku, določenem s strani družbe, mora potnik potem doplačati, da se lahko prijavi na okencu na letališču.

Vodilni letalski prevoznik na polotoku po številu prepeljanih potnikov bo moral zdaj prizadetim potnikom vrniti 55 evrov, kolikor znašajo skupni stroški prijave na letališču. Denar bo moral vrniti vsem, ki so se med letoma 2021 in 2023 družbi pritožili zaradi dodatnega stroška prijave, ker, kot so navedli, niso bili seznanjeni s pogoji, ki veljajo za spletno prijavo na let, je sporočil italijanski varuh konkurence.

Poleg vračila tudi nadomestilo v obliki bona

Poleg tega bodo vsi potniki, ki so v tem času rezervirali let in morali za prijavo na let na letališču doplačati, prejeli nadomestilo v višini 15 evrov ali Ryanairov bon v vrednosti 20 evrov.

"Družba je pristala na to, da bo povrnila približno 1,5 milijona evrov," navaja AGCM.

Podjetje se je zavezalo tudi, da bo "spremenilo spletno stran, aplikacijo in besedilo elektronske pošte s potrditvijo rezervacije, da bo to vključevalo informacije o časovnem oknu, v katerem se potnik lahko brezplačno prijavi na let, in o morebitnih stroških v zvezi s prijavo na letališču," je še zapisal italijanski varuh konkurence.