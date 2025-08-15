Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

15. 8. 2025,
11.15

Primož Roglič Florian Lipowitz

Nemec gre najprej na dirko po Nemčiji

Florian Lipowitz ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu

Primož Roglič in Florian Lipowitz | Foto Guliverimage

Primož Roglič in Florian Lipowitz

Foto: Guliverimage

Nemški kolesar Florian Lipowitz bo nastopil na domači dirki po Nemčiji. To bo njegov prvi nastop po tretjem mestu na dirki po Franciji, je potrdila njegova ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, katere član je tudi Slovenec Primož Roglič. Vendar pa Lipowitz ne bo tekmoval na septembrskem svetovnem prvenstvu v Ruandi.

"Za vsakega nemškega kolesarja so dirke v Nemčiji nekaj posebnega. In zame je letos še bolj posebno. Na dirki po Franciji je bilo ob trasi toliko nemških navijačev - navdušen sem, kaj se bo dogajalo naslednji teden," je dejal 24-letni Florian Lipowitz.

Nemec, ki je na dirki po Franciji osvojil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, bi si želel nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Ruandi med 21. in 28. septembrom. Lani je Lipowitz sodeloval na svojem prvem svetovnem prvenstvu na elitni ravni v Zürichu. Toda njegova dirkaška ekipa ima za letos druge načrte.

Namesto Afrike sta njegovi naslednji postaji do konca sezone Kanada in Italija. Septembra bo Lipowitz tekmoval na klasičnih dirkah svetovne turneje v Quebecu in Montrealu. Oktobra sledi serija klasičnih dirk, ki vključuje dirko po Emiliji, dirko Tre Valli Varesine in tudi dirko po Lombardiji, na kateri je štirikrat zaporedoma slavil slovenski as Tadej Pogačar.

Primož Roglič
Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe Florian Lipowitz
