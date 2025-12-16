Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
16. 12. 2025,
18.30

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
jadralno letalo Red Bull - BORA - hansgrohe Florian Lipowitz

Torek, 16. 12. 2025, 18.30

4 minute

Nor podvig na Majorki

Kolesarji Red Bulla potegnili in v zrak dvignili jadralno letalo #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Red Bull BORA Hansgrohe jadralno letalo | Devet kolesarjev ekipe Red Bull – BORA – Hansgrohe je potegnilo in v zrak dvignilo jadralno letalo. | Foto Red Bull Content Pool

Devet kolesarjev ekipe Red Bull – BORA – Hansgrohe je potegnilo in v zrak dvignilo jadralno letalo.

Foto: Red Bull Content Pool

Red Bullov medijski center si je za svoje športnike izmislil novo noro idejo, tokrat za kolesarje ekipe Red Bull – BORA – Hangrohe. Tretji z lanske dirke po Franciji, Florian Lipowitz, in še osem njegovih ekipnih kolegov, med katerimi ni bilo Primoža Rogliča, so potegnili in v zrak dvignili jadralno padalo. Poglejte v videu, če ne verjamete!

red bull medijski dan Majorka
Sportal Rogličev šef navdušen nad okrepitvijo: prihaja 16-letni Slovenec

Ob robu decembrskih priprav na Majorki so kolesarji nemške ekipe Red Bull – BORA – Hansgrohe dobili prav posebno nalogo. Navezali so jih in za njimi še jadralno letalo z Andyjem Hedingerjem. Potrebnih je bilo kar devet kolesarjev, da so jadralno letalo dvignili v zrak. Podvig so izvedli na 1.500-metrski vzletni stezi športnega letališča Son Bonet na španskem otoku. Devet kolesarjev je minuto in pol kolesarilo s polno močjo in pri tem za sabo vleklo jadralno letalo. Skupaj so zmogli 6.500 vatov, da se je jadralno letalo res dvignilo.

"Ko sem prvič slišal za ta projekt, sem si mislil, da ni mogoče. Da bi potegnili letalo v zrak? Zdelo se mi je nemogoče. Česa takega s cestnim kolesom ni še nihče storil," je po uspešnem podvigu povedal tretji z lanskega Toura, Florian Lipowitz. Pred poskusom na Majorki so dvakrat (brez kamer) poskusili že v Avstriji. Ob Lipowitzu so letalo vlekli še Callum Thornley, Davide Donati, Nico Denz, Jordi Meeus, Tim Van Dijke, Laurence Pithie, Gijs Schoonvelde in Adrien Boichis. Slovenskih dveh asov pri Red Bullovi ekipi, Primoža Rogliča in Jana Tratnika, pri tem podvigu ni bilo.

Jan Tratnik Majorka
Sportal Tratnik po kalvariji: Če bi vedel, da se bo to zgodilo, bi verjetno odnehal že prej
roglič
Sportal Zimzeleni Roglič še vedno čuti lakoto in željo po Touru #video
Tadej Pogačar, TDF22
Sportal Kako streti Pogačarja? Evenepoel razmišlja o scenariju Rogliča in Vingegaarda iz leta 2022.
jadralno letalo Red Bull - BORA - hansgrohe Florian Lipowitz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.