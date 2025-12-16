Red Bullov medijski center si je za svoje športnike izmislil novo noro idejo, tokrat za kolesarje ekipe Red Bull – BORA – Hangrohe. Tretji z lanske dirke po Franciji, Florian Lipowitz, in še osem njegovih ekipnih kolegov, med katerimi ni bilo Primoža Rogliča, so potegnili in v zrak dvignili jadralno padalo. Poglejte v videu, če ne verjamete!

Ob robu decembrskih priprav na Majorki so kolesarji nemške ekipe Red Bull – BORA – Hansgrohe dobili prav posebno nalogo. Navezali so jih in za njimi še jadralno letalo z Andyjem Hedingerjem. Potrebnih je bilo kar devet kolesarjev, da so jadralno letalo dvignili v zrak. Podvig so izvedli na 1.500-metrski vzletni stezi športnega letališča Son Bonet na španskem otoku. Devet kolesarjev je minuto in pol kolesarilo s polno močjo in pri tem za sabo vleklo jadralno letalo. Skupaj so zmogli 6.500 vatov, da se je jadralno letalo res dvignilo.

"Ko sem prvič slišal za ta projekt, sem si mislil, da ni mogoče. Da bi potegnili letalo v zrak? Zdelo se mi je nemogoče. Česa takega s cestnim kolesom ni še nihče storil," je po uspešnem podvigu povedal tretji z lanskega Toura, Florian Lipowitz. Pred poskusom na Majorki so dvakrat (brez kamer) poskusili že v Avstriji. Ob Lipowitzu so letalo vlekli še Callum Thornley, Davide Donati, Nico Denz, Jordi Meeus, Tim Van Dijke, Laurence Pithie, Gijs Schoonvelde in Adrien Boichis. Slovenskih dveh asov pri Red Bullovi ekipi, Primoža Rogliča in Jana Tratnika, pri tem podvigu ni bilo.