Na letalu družbe Ryanair, ki se je na letališču Brindisi na jugu Italije pripravljalo na vzlet, je davi zagorel motor, zaradi česar so morali pristojni evakuirati 184 potnikov in članov posadke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nihče izmed njih ni utrpel poškodb.

Letalo bi moralo z apulijskega letališča Brindisi poleteti proti Torinu. Motor je zagorel, ko je bilo letalo že na vzletni stezi, zaradi česar so morali potnike in člane posadke evakuirati po zasilnih klančinah. Nihče ni bil poškodovan, letališče pa je bilo spričo incidenta začasno zaprto.

Do letala so se takoj po pristanku pripeljali gasilci. Foto: omrežje X/@fl360aero Pred dvema dnevoma so morali sicer pristojni začasno zapreti tudi letališče v Bergamu, potem ko je letalu družbe Ryanair, ki je priletelo iz Barcelone, ob pristanku počila pnevmatika. Na krovu je bilo 164 potnikov in članov posadke, ki prav tako niso bili poškodovani.