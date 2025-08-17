Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
N. V., STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
10.08

Nedelja, 17. 8. 2025, 10.08

44 minut

Med Kozino in Divačo umrl 54-letni motorist

N. V., STA

Policijski trak | Foto STA

Foto: STA

V soboto okoli 17. ure se je na regionalni cesti na relaciji Kozina-Divača zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 54-letni voznik motornega kolesa iz Italije, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po informacijah policije je 54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, vozil iz smeri Kozine proti Divači. Z motornim kolesom je po njihovih navedbah zapeljal preblizu desnega roba in nato zunaj vozišča po brežini, kjer je najprej trčil v drevo, po trčenju pa ga je odbilo v grmičevje. Zaradi hudih poškodb je 54-letni voznik na kraju nesreče umrl, 33-letni sopotnik, prav tako državljan Italije, pa se je hudo poškodoval.

Sopotniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico v Izoli, kjer je ostal na zdravljenju. Koprski policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

