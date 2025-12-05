V prometni nesreči huje poškodovana peška

Včeraj, nekaj pred 17. uro, se je na na Kolodvorski cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena peška in voznik osebnega vozila. Peška je utrpela hude telesne poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj znanih podatkih se je nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila na prehodu za pešce izsilil prednost peške.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.