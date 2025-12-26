Oven

Vaše razpoloženje bo odlično, čeprav boste po napornem delavniku psihično precej utrujeni. Že kmalu vas čaka veliko novega in pozitivnega, zato pozabite na pretekle slabe izkušnje in pozitivno zrite v prihodnost. Če vam bo to uspelo, se boste počutili kot prerojeni. Obiščite sorodnike in prijatelje, njihova družba vam bo dobro dela.

Bik

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite s prijetnimi dejavnostmi.

Dvojčka

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Premiki na čustvenem področju so vidni, toda potreben bo trud.

Rak

Pred vami je pozitivno obdobje za ljubezen. Zdelo se vam bo, da si želite ljubezni in novih poznanstev. Stremeli boste k svojemu cilju, zato se ne čudite, če se boste kmalu zapletli z nekom. Vezani se boste danes potrudili za svoje razmerje. Proti večeru lahko pričakujete ogromno druženja in zabave.

Lev

Danes boste bolj kot običajno dovzetni za vse skrivnostno in drugačno. Ves dan boste morali poslušali podzavest. Lahko se zgodi, da ko boste vklopili vaš zavestni um, ne boste več vedeli, kateri glas v vas je tisti pravi. Družinski člani pa vam bodo odkrito povedali, da ne delajte toliko in da vas želijo v svoji bližini.

Devica

Danes bo vaše drugačno razmišljanje stvari pripeljalo na stopnjo višje. Lahko pričakujete tople in prijetne občutke, s katerimi boste premagali vse zamere iz preteklosti in spet dobili tisto, kar ste nekoč že imeli. Izkoristite svojo očarljivost in pojdite med ljudi, navezujte stike in se družite.

Tehtnica

Če ste oddaljeni od svoje ljubezni, boste danes začutili bližino. Če gre za fizično oddaljenost, vas bo razveselila novica, saj vas bo obiskala simpatija ali vaš partner. Samski imate sedaj odlične možnosti za nova razmerja. Danes bodo te zagotovo vidne. Ne izogibajte se novim poznanstvom, saj so vam namenjena.

Škorpijon

Danes boste čutili nov zagon na ljubezenskem področju. Čeprav ste v čudni fazi, vas bodo premlevali občutki zaljubljenosti. Kmalu boste s svojimi besedami presenetili partnerja. Izrazili boste vse, kar vas že dolgo muči. Zdi se, da imate nejasne odnose, kar še posebej velja za samske. Oseba iz preteklosti se lahko vrne.

Strelec

Tisti, ki želite karkoli postoriti v svojem domu, se boste danes tega lahko tudi lotili. Znali se boste dogovoriti z mojstri, denar se bo tudi od nekod pojavil, tako da bodite kar pogumni. Ves čas boste v akciji in nadvse zagnani. Bodite pa strpni do tistih, ki ne bodo zmogli vašega tempa.

Kozorog

Romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete, da boste ponovno pričeli z vašim ljubezenskim življenjem, še posebej če ste v situaciji, ki potrebuje malo več iskric. Če ste samski, vas bo izlet popeljal do neke osebe, ki bo v vas zbudila prav posebne občutke. Bodite, kar ste in pustite dogodkom prosto pot.

Vodnar

Danes boste težili k miru in harmoniji v družini. Zna pa se zgoditi, da bo to stanje nekdo podrl. Nikar se ne pustite zmesti in poskrbite, da boste notranje pomirjeni, da se ne boste spuščali v spore. Bodite pozorni na zdravje, danes se bodo lahko pojavile posledice vašega nezdravega življenja.

Ribi

Na voljo boste imeli dve možnosti. Ali se boste vmešali ali pa umaknili. Sledite zvezdam in se raje umaknite. Dobro veste, da vas vmešavanje ne bi nikamor pripeljalo. Naredite korak nazaj, znova premislite o nastali situaciji in zagotovo boste sprejeli pravilno odločitev. Pazite na zdravje.