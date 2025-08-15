Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
15. 8. 2025,
16.09

38 minut

trčenje letališče easyJet Manchester

Petek, 15. 8. 2025, 16.09

Na letališču v Manchestru trčili dve letali

easyJet | Foto Reuters

Foto: Reuters

Med pripravami na vzlet je na letališču v Manchesterju zgodaj zjutraj prišlo do manjšega trčenja dveh letal nizkocenovnega prevoznika EasyJet. Uprava letališča je za krajši čas ustavila vse operacije, posredovali so gasilci in varnostno osebje. Eno od letal je bilo namenjeno v Gibraltar, drugo pa v Pariz.

Osebje in potniki so ob trčenju s krili občutili močen sunek. Prišlo je do vidne poškodbe kril, ena konica krila se je celo odlomila. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Reševalne ekipe in gasilci so potnike evakuirali iz letal in izvedli varnostni pregled.

Nizkocenovni prevoznik EasyJet in uprava letališča sta za potnike poskrbela s toplimi napitki in organizirala nadomestne lete.

Med potniki je bila tudi mis Škotske, 24-letna Amy Scott, ki je potovala v Gibraltar. Dogodek je opisala kot “ogromen pok”. Kljub prestrašenosti je izrazila hvaležnost, da nihče ni bil poškodovan in upanje, da bo lahko pravočasno prispela v Gibraltar.

Letališče je kmalu zagotovilo normalno delovanje, čeprav so se nekateri potniki še vedno soočali z zamudami. EasyJet je začel preiskavo incidenta ter potnikom zagotovil ustrezno podporo.

