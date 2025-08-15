Med pripravami na vzlet je na letališču v Manchesterju zgodaj zjutraj prišlo do manjšega trčenja dveh letal nizkocenovnega prevoznika EasyJet. Uprava letališča je za krajši čas ustavila vse operacije, posredovali so gasilci in varnostno osebje. Eno od letal je bilo namenjeno v Gibraltar, drugo pa v Pariz.

Osebje in potniki so ob trčenju s krili občutili močen sunek. Prišlo je do vidne poškodbe kril, ena konica krila se je celo odlomila. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Reševalne ekipe in gasilci so potnike evakuirali iz letal in izvedli varnostni pregled.

Nizkocenovni prevoznik EasyJet in uprava letališča sta za potnike poskrbela s toplimi napitki in organizirala nadomestne lete.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R — BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

Med potniki je bila tudi mis Škotske, 24-letna Amy Scott, ki je potovala v Gibraltar. Dogodek je opisala kot “ogromen pok”. Kljub prestrašenosti je izrazila hvaležnost, da nihče ni bil poškodovan in upanje, da bo lahko pravočasno prispela v Gibraltar.

Letališče je kmalu zagotovilo normalno delovanje, čeprav so se nekateri potniki še vedno soočali z zamudami. EasyJet je začel preiskavo incidenta ter potnikom zagotovil ustrezno podporo.