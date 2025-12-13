Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sobota,
13. 12. 2025,
21.16

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
dekle Kamnik nesreča nesreča trčenje vlak

Sobota, 13. 12. 2025, 21.16

31 minut

Vlak v Kamniku trčil v mlajše dekle

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
železnica | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Na enem izmed železniških prehodov v Kamniku je danes popoldne vlak zbil mlajše dekle, ki je zaradi poškodb še vedno življenjsko ogrožena, je poročal kamnik.info. Poškodovano dekle so odpeljali v UKC Ljubljana.

Danes popoldne okoli 14.20 je na železniškem prehodu na Ekslerjevi ulici v Kamniku vlak zbil mlajše dekle. O nesreči je bila obveščena kamniška urgentna služba. Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci PGD Kamnik, ki so prizorišče nesreče zavarovali ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, je še poročal portal kamnik.info.

Gasilci so dvanajstim potnikom pomagali tudi pri sestopu iz vlaka, saj je bil zaradi nesreče železniški promet začasno prekinjen.

Kot je še poročal omenjeni portal, so poškodovano dekle z reševalnim vozilom prepeljalio v UKC Ljubljana. Po navedbah Policijske uprave Ljubljana, je dekle v nesreči utrpelo tako hude telesne poškodbe, da je ogroženo tudi njeno življenje. Po do sedaj zbranih informacijah so policisti ugotovili, da zadobljene poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče.

slovenska policija, policija
Novice V hujši prometni nesreči pri Dragonji umrl voznik
padalec
Novice Avstralec skočil iz letala, padalo se je zataknilo za rep #video
nesreča, prometna nesreča, Trzin, Domžale
Novice Prometna nesreča popolnoma zaprla to cesto
dekle Kamnik nesreča nesreča trčenje vlak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.