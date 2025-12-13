Vlak v Kamniku trčil v mlajše dekle

Na enem izmed železniških prehodov v Kamniku je danes popoldne vlak zbil mlajše dekle, ki je zaradi poškodb še vedno življenjsko ogrožena, je poročal kamnik.info. Poškodovano dekle so odpeljali v UKC Ljubljana.

Danes popoldne okoli 14.20 je na železniškem prehodu na Ekslerjevi ulici v Kamniku vlak zbil mlajše dekle. O nesreči je bila obveščena kamniška urgentna služba. Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci PGD Kamnik, ki so prizorišče nesreče zavarovali ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, je še poročal portal kamnik.info.

Gasilci so dvanajstim potnikom pomagali tudi pri sestopu iz vlaka, saj je bil zaradi nesreče železniški promet začasno prekinjen.

Kot je še poročal omenjeni portal, so poškodovano dekle z reševalnim vozilom prepeljalio v UKC Ljubljana. Po navedbah Policijske uprave Ljubljana, je dekle v nesreči utrpelo tako hude telesne poškodbe, da je ogroženo tudi njeno življenje. Po do sedaj zbranih informacijah so policisti ugotovili, da zadobljene poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče.