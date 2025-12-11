Prometna nesreča popolnoma zaprla to cesto

Po popolni zapori na regionalni cesti Domžale–Trzin pri Domžalah zaradi prometne nesreče je bil promet okoli 8. ure že sproščen, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. O nesreči pa poročajo z gorenjske avtoceste, kjer je pred Šmartnim proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je na cesti Nova Gorica–Tolmin pri Dolgih Njivah promet urejen izmenično enosmerno.

Zastoji so še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na glavnih in regionalnih cestah Laško–Celje in Križ–Moste.

Na dolenjski avtocesti bo danes do 20. ure promet potekal po enem prometnem pasu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu.

Štajerska avtocesta bo zaprta danes ponoči na odsekih Blagovica–Krtina proti Ljubljani med 21.30 in 3.30 ter Krtina–Blagovica proti Mariboru med 22. in 4. uro. Popolne zapore bodo tudi v noči na petek, in sicer med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani med 21. in 24. uro ter med Trojanami in Vranskim proti Mariboru med 23.00 in 23.30.

Cesta Bizeljsko–Orešje bo zaprta pri Drenovcu pri Bukovju danes od 7. ure do torka predvidoma do 16. ure.