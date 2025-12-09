Tragedija na otoku. Val je odnesel kopalce na odprto morje.

Močan val je v nedeljo skupino plavalcev na španskem otoku Tenerife odnesel na odprto morje, pri čemer so se štiri osebe utopile, ena pa je še pogrešana, poroča Sky News. Tragedija se je zgodila na priljubljeni turistični atrakciji.

Takoj po nesreči je stekla obsežna reševalna akcija z vodnimi skuterji in helikopterji. Reševalci so našli trupla 35-letnega moškega, 55-letne ženske in še ene osebe, katere podatke še niso razkrili. Četrta žrtev, ženska, ki so jo oživljali na kraju dogodka, je v bolnišnici umrla dan pozneje. Imen žrtev še niso uradno objavili.

Priljubljena, a nevarna turistična atrakcija

Nesreča se je zgodila v naravnem bazenu Isla Cangrej ob obali Los Gigantes. Bazen je na eni strani obdan z vulkansko kamnino, na drugi pa z betonsko pregrado, ki ga ločuje od morja. Čeprav je to priljubljena destinacija, postane lokacija med razburkanim morjem izjemno nevarna, saj veliki valovi zlahka preplavijo betonsko pregrado in lahko na odprto morje odnesejo kopalce.

"Ljudi prosimo, naj bodo pozorni"

Po poročanju lokalnih medijev je bilo v času, ko je val odnesel kopalce, zaradi razburkanega morja v veljavi meteorološko opozorilo. Španski medij je poleg tega poročal, da je bazen za javnost zaprt od 3. decembra.

Župan Santiaga Del Tiedeja Emilio Navarro je pozval: "Prosimo ljudi, naj bodo pozorni na znake, ki so jih postavile oblasti. To je za skrb in zaščito vseh." To je že druga smrtna nesreča na Tenerifu v kratkem času. Prejšnji mesec je v slabem vremenu plimski val ubil tri ljudi, še 15 je bilo ranjenih.