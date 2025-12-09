Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
9. 12. 2025,
18.27

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
valovi morje nesreča nesreča

Torek, 9. 12. 2025, 18.27

42 minut

Tragedija na otoku. Val je odnesel kopalce na odprto morje.

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Tenerife nesreča | Nesreča se je zgodila v naravnem bazenu Isla Cangrej ob obali Los Gigantes. | Foto Google maps

Nesreča se je zgodila v naravnem bazenu Isla Cangrej ob obali Los Gigantes.

Foto: Google maps

Močan val je v nedeljo skupino plavalcev na španskem otoku Tenerife odnesel na odprto morje, pri čemer so se štiri osebe utopile, ena pa je še pogrešana, poroča Sky News. Tragedija se je zgodila na priljubljeni turistični atrakciji.

Takoj po nesreči je stekla obsežna reševalna akcija z vodnimi skuterji in helikopterji. Reševalci so našli trupla 35-letnega moškega, 55-letne ženske in še ene osebe, katere podatke še niso razkrili. Četrta žrtev, ženska, ki so jo oživljali na kraju dogodka, je v bolnišnici umrla dan pozneje. Imen žrtev še niso uradno objavili.

Priljubljena, a nevarna turistična atrakcija

Nesreča se je zgodila v naravnem bazenu Isla Cangrej ob obali Los Gigantes. Bazen je na eni strani obdan z vulkansko kamnino, na drugi pa z betonsko pregrado, ki ga ločuje od morja. Čeprav je to priljubljena destinacija, postane lokacija med razburkanim morjem izjemno nevarna, saj veliki valovi zlahka preplavijo betonsko pregrado in lahko na odprto morje odnesejo kopalce.

"Ljudi prosimo, naj bodo pozorni"

Po poročanju lokalnih medijev je bilo v času, ko je val odnesel kopalce, zaradi razburkanega morja v veljavi meteorološko opozorilo. Španski medij je poleg tega poročal, da je bazen za javnost zaprt od 3. decembra.

Župan Santiaga Del Tiedeja Emilio Navarro je pozval: "Prosimo ljudi, naj bodo pozorni na znake, ki so jih postavile oblasti. To je za skrb in zaščito vseh." To je že druga smrtna nesreča na Tenerifu v kratkem času. Prejšnji mesec je v slabem vremenu plimski val ubil tri ljudi, še 15 je bilo ranjenih.

rusko letalo AN-22 nesreča
Novice V strmoglavljenju ruskega vojaškega letala umrli vsi člani posadke
nesreča, avtomobil, Srbija avto na strehi
Novice Z avtomobilom je pristal na družinski hiši #video
Tenerifi, valovi
Novice Valovi na otoku Tenerife vzeli tri življenja #video
valovi morje nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.