Sa. B., STA

Torek,
9. 12. 2025,
17.03

letalska nesreča letalo strmoglavljenje Rusija

Torek, 9. 12. 2025, 17.03

49 minut

V strmoglavljenju ruskega vojaškega letala umrli vsi člani posadke

Sa. B., STA

Letalo Antonov An-22 | Transportno letalo AN-22 je strmoglavilo med poskusnim letom.

Transportno letalo AN-22 je strmoglavilo med poskusnim letom.

Foto: Shutterstock

Vzhodno od Moskve je danes med poskusnim letom strmoglavilo rusko vojaško transportno letalo AN-22, na katerem je bilo po poročanju ruskih medijev sedem ljudi. Po navedbah preiskovalnega urada, ki je začel preiskavo, strmoglavljenja ni preživel nihče. Urad sicer števila ljudi na krovu ni razkril.

Preiskovalni odbor, ki preiskuje najtežje zločine v državi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da je "transportno letalo AN-22 med poskusnim letom strmoglavilo blizu vasi Ivankovo v regiji Ivanovsk", ki leži 200 kilometrov vzhodno od ruske prestolnice. "Vsi člani posadke na letalu so umrli," je dodal, ne da bi navedel, koliko ljudi je bilo na krovu.

Ruska tiskovna agencija Tass je pred tem poročala, da je bila na letalu sedemčlanska posadka. Rusko obrambno ministrstvo, ki je pred tem sporočilo, da je letalo strmoglavilo na neposeljenem območju v regiji Ivanovsk, je tudi navedlo, da je bilo na poskusnem letu po popravilih. Dodalo je, da so na območje poslali reševalne ekipe.

Ni pa bilo nobenega namiga, da bi bil incident povezan z rusko ofenzivo na Ukrajino ali da bi bil vanj vpleten Kijev.

Sukhoi Su-34
