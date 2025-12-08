Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
18.47

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Thermometer Blue 0,56

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 18.47

1 ura, 27 minut

Poročajo o grozljivi nesreči na ruskem letališču

Avtor:
P. P.

Sukhoi Su-34 | Za zdaj ni jasno, ali je odpovedal sistem za izstrelitev sedežev na letalu Su-34 ali Su-24. | Foto The Aviationist

Za zdaj ni jasno, ali je odpovedal sistem za izstrelitev sedežev na letalu Su-34 ali Su-24.

Foto: The Aviationist

Ruski kanali na omrežju Telegram poročajo o grozljivi nesreči v vojaški letalski bazi. Zaradi napake na sistemu za izstrelitev sedežev naj bi v umrla tako vojaški pilot kot kopilot.

Poročila o nesreči so za zdaj še skopa: ni povsem jasno ne, v kateri vojaški bazi se je zgodila nesreča, ne, za kateri tip letala naj bi šlo. Po predvidevanjih naj bi zatajil sistem za izstrelitev sedežev na letalu - omenja se vojaškega lovca Su-34 ali Su-24 -, v trenutku, ko je bilo to še v vojaškem hangarju. Pilota in kopilota naj bi tako izstrelilo v strop hangarja, zaradi česar naj bi v trenutku izgubila življenje.

